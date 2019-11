Annegret Kramp-Karrenbauer rackert sich durch eine Rede - und stellt dann die Machtfrage. Selbst für Friedrich Merz ist da lieber mal alles okay. Wie sich die CDU in Leipzig selbst entkommt.

Jetzt also. Das ist der Moment, auf den viele Delegierte des CDU-Parteitags mit einer gewissen Spannung gewartet haben, manche bangend, manche hoffend. Um 14.31 Uhr sagt der Sitzungsleiter in Halle 2 der Leipziger Messe: "Als Nächster spricht Friedrich Merz." Mischt er den Laden auf? Das Erscheinungsbild der Bundesregierung sei "grottenschlecht" hat Merz neulich in einem Fernsehinterview geschimpft. Und was kommt jetzt, in Anwesenheit der Regierungschefin?