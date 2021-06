Von Nico Fried, Berlin

Dietmar Woidke ist gewiss nicht das, was man einen Draufgänger nennt. Doch was Brandenburgs Ministerpräsident sich diese Woche traute, kam ihm offenbar selbst ziemlich verwegen vor. Zu Beginn der Pressekonferenz nach der letzten Sitzung der Ost-Regierungschefs mit Angela Merkel am Mittwoch erhob er sich, sprach die "liebe Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Frau Merkel" direkt an und fragte: "Darf ich Angela sagen?" Merkel blieb sitzen und nickte lächelnd, worauf Woidke fast erleichtert feststellte: "Ich darf es sagen."