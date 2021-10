Abschied auf Raten: Dieser EU-Gipfel könnte der letzte für Kanzlerin Angela Merkel sein, es sei denn, die neue Bundesregierung wäre am 16. Dezember noch nicht vereidigt.

Kein anderer Regierungschef zog in den zurückliegenden 16 Jahren die Strippen besser als Angela Merkel. Die bedrohlichste Krise aber bleibt nun ihrem Nachfolger.

Von Stefan Kornelius

Natürlich wird es sich Angela Merkel verbitten, dass man ihren Abschied feiert an diesem Donnerstag, wenn sie beim Abendessen mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel zusammensitzt. Natürlich wird sie darauf verweisen, dass sie die Geschäfte der Bundesrepublik Deutschland weiterführt, bis ein neuer Bundeskanzler vereidigt ist. Und natürlich schwingt dabei die Ungewissheit mit, ob dieser nächste Kanzler beim darauffolgenden Europäischen Rat am 16. und 17. Dezember bereits im Amt sein wird. Ansonsten würde sie ja noch einmal nach Brüssel kommen, bis zur letzten Minute eben, wie es das Gesetz verlangt.