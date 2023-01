Bundesregierung:"Diese Koalition braucht eine neue Geschlossenheit"

Von Georg Ismar, Berlin

Aus Sicht von Frank Stauss stärkt die Ampelkoalition mit ihren Differenzen derzeit die Union, ohne dass die was dafür kann. Und böse Zungen sagen ja, Olaf Scholz sei auch nur Kanzler wegen der Fehler der anderen. Dabei wäre Geschlossenheit entscheidend für ein besseres öffentliches Erscheinungsbild der Koalition. Was sich natürlich leichter sagen lässt, als politisch zu handeln, räumt Stauss ein.

Der Wahlkampfstratege hat viele Kampagnen für die SPD organisiert, bekannt wurde er durch sein Buch "Höllenritt Wahlkampf." Als Mitinhaber einer Agentur für politische Beratung macht er sich viele Gedanken, wie die Menschen in aufgeregten Zeiten am besten zu erreichen sind, was ihr Bild von der Politik in Berlin prägt.

Das Kommunikationsdickicht bereitet vielen dort Kopfschmerzen. Früher gab es die Tageszeitung, das Radio, die Tagesschau, heute eine 24-Stunden-Beschallung auf zig Kanälen - aber das Wissen über das politische Handeln werde immer geringer, sagt Stauss. Und das macht es so schwer; überall werden Häppchen aufgeschnappt, ständige Skandalisierung. Dazu komme eine gefährliche Nostalgiefalle. "Viele Menschen flüchten sich wegen des enormen Veränderungsdrucks in das Gestern."

Die Politik konzentriert sich zu wenig auf längerfristige Ziele

Es sei immer schwieriger, möglichst viele Menschen gleichzeitig zu erreichen, allenfalls bei sehr großen Krisen, wie zu Beginn der Corona-Pandemie und dem Angriff Russlands auf die Ukraine. "Die Geheimformel 'Wie erreiche ich alle' gibt es da nicht", hat er Olaf Scholz und Co. bei der jüngsten SPD-Klausur deutlich gemacht. Da referierte er zwei Stunden lang zum Thema "Kommunikation in Zeiten multipler Krisen".

Auch die Politik der Ampel sei oft getrieben von Ad-hoc-Kommunikation, dem Versuch, all die kleinen Feuer auszutreten, die überall lodern - statt sich auf lange Linien zu konzentrieren. SPD-Chef Lars Klingbeil hat diese Woche FDP und Grüne mit Nachdruck gemahnt, sich nicht ständig öffentlich zu "verkanten". So will die FDP etwa die Atomlaufzeiten bis mindestens 2024 verlängern, die Grünen sind gegen neue Straßen und beide zusammen fordern von Kanzler Olaf Scholz Kampfpanzer für die Ukraine.

Klingbeil wie Scholz sehen die Startphase mit den Koalitionsverhandlungen, aus denen nichts herausdrang, als Blaupause für erfolgreiches Regieren: Konflikte werden hinter verschlossenen Türen gelöst - das klappt derzeit nur noch bei der SPD. Bei FDP und Grünen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es etwa beim Thema Waffen öffentlichen Druck auf Scholz braucht, die FDP hat zudem beim Thema Atomlaufzeiten die Erfahrung gemacht, dass nur durch den Druck die Verlängerung bis April 2023 erfolgt ist.

Detailansicht öffnen Frank Stauss ist vor allem durch sein Buch "Höllenritt Wahlkampf" bekannt geworden. (Foto: Marlene Gawrisch)

Eine solche ständige Kakophonie kann der Ampel keinen Aufwind verleihen oder den einzelnen Parteien zur nachhaltigen Profilierung verhelfen. "Das Letzte, was die Leute wollen, ist eine uneinige Bundesregierung", sagt Kommunikationsexperte Stauss, der selbst SPD-Mitglied ist. "Diese Koalition braucht einen neuen Aufbruch und neue Geschlossenheit." Auch der Kanzler weiß natürlich, dass Negativbilder hängen bleiben, daher kann ihm das ständige Lamentieren der Partner nicht schmecken, höhlt es doch seine Führungsautorität aus.

Seriosität und Kompetenz sollte sich auch in der Sprache wiederfinden

Das Kanzleramt verweist mit Blick auf Kommunikationsprobleme darauf, dass Scholz weit mehr Interviews als Angela Merkel gebe. Die sagte neulich dem Spiegel allerdings: "Wenn du so viel erklären musst, ist es offenbar schwierig, das durchzusetzen. Das zählt für die Akzeptanz von Entscheidungen. Sie wird nie allein höher dadurch, dass man sie erklärt."

Scholz hat es auch mit besonders eingängigen Botschaften versucht, etwa dem "Doppel-Wumms" für das 200-Milliarden-Paket wegen der Energiekrise. Intern wurde das als "infantil" kritisiert. Auch Stauss betont: "Außergewöhnliche Maßnahmen können auch außergewöhnlich kommuniziert werden, aber das nutzt sich bei Wiederholung ab." Die Seriosität und Kompetenz sollte sich auch in der Sprache wiederfinden.

Die auftretenden Spannungen in der Ampel rühren natürlich vor allem von der Krisenlage und der politischen Spannbreite dieser Koalition her, die Stimmung im Lande sei geprägt von mehreren sehr polarisierenden Themen, meint Stauss. Toleranz und Weltoffenheit versus Tradition; Integration und Zuwanderung versus Abschottung; engagierte Klimapolitik ja oder nein; Digitalisierung als Chance oder Gefahr und die Frage nach mehr Umverteilung.

Für Scholz hängt die weitere Kanzlerschaft vor allem an der FDP. Und die sei bei drei der Themen (Weltoffenheit, Zuwanderung als Chance, den Fachkräftemangel zu dämpfen, sowie Digitalisierung) ja auf der Linie der Koalitionspartner, sagt Stauss. Strikt auf Konfrontation sei man eigentlich nur bei der Umverteilung. Die FDP stecke allerdings in einer Falle, ähnlich wie die SPD es für fast ein Jahrzehnt tat, bilanziert er. Bei der SPD sei der Grund der Linksruck gewesen. Die FDP dagegen konzentriert sich bei sinkender Zustimmung auf das harte Lager der Stammwähler. Die Partei wage daher mehr Konflikt in der Koalition, so Stauss. "Aber das fortschrittliche Lager geht so eher verloren."