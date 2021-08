Landrat Jürgen Pföhler (CDU) steht seit der Flutkatastrophe in der Kritik.

Nach der Flutkatastrophe und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft legt der Landrat von Ahrweiler, Jürgen Pföhler, sein Amt nieder. In einer Mitteilung seines CDU-Kreisverbands heißt es dazu, dass dieser Schritt "notwendig und unausweichlich" gewesen sei.

Nach der Flut hatte die Staatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen aufgenommen. "Aus unserem Verständnis kann man ein Amt jedoch nicht ausüben, wenn strafrechtliche Ermittlungen laufen", heißt es in der CDU-Mitteilung.

Zudem könne Pföhler "krankheitsbedingt sein Amt absehbar nicht mehr ausüben" und das "Vertrauen der Menschen im Kreis Ahrweiler ist nicht mehr gegeben". Es brauche in der aktuellen Situation "einen unbelasteten personellen Neuanfang, denn die Herausforderungen der kommenden Jahre werden viel Kraft und Einsatz fordern", so der CDU-Kreisverband. Pföhler selbst wird in der Mitteilung nicht zitiert.