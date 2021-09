Tauschen sich auf der US-Airbase in Ramstein zur Lage in Afghanistan aus: Bundesaußenminister Heiko MAas (vorne) und US-Außenminister Antony Blinken.

Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich skeptisch zu der von den Taliban in Afghanistan eingesetzten Übergangsregierung geäußert. Ein weiteres Engagement Deutschlands, so Maas, hänge vom zukünftigen Verhalten der militanten Islamisten ab. "Die Verkündung einer Übergangsregierung ohne Beteiligung anderer Gruppen und die gestrige Gewalt gegen Demonstrantinnen und Journalisten in Kabul sind nicht die Signale, die dafür optimistisch stimmen", sagte der Außenminister.

Die Taliban hatten am Dienstag 33 Regierungsmitglieder vorgestellt, darunter ist keine Frau und niemand aus einer anderen politischen Gruppierung. Westliche Staaten hatten aber eine sogenannte inklusive Regierung gefordert, der nicht nur Taliban angehören. Die Bundesregierung hatte das sogar zur Bedingung für weiteres Engagement gemacht, etwa für die Zahlung von Entwicklungshilfe, die nach der Machtübernahme der Taliban vorerst gestoppt wurde.

Maas kommt am Mittwochnachmittag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein mit US-Außenminister Antony Blinken zusammen, um über die Lage in Afghanistan zu beraten. Anschließend werden die Außenminister aus mehr als 20 weiteren Staaten per Video zugeschaltet. "Wir wollen klären, wie ein gemeinsamer Umgang mit den Taliban aussehen kann, der auch unseren Interessen dient: der Einhaltung grundlegender Menschenrechte, der Aufrechterhaltung von Ausreisemöglichkeiten und humanitärer Zugänge und dem Kampf gegen Terrorgruppen wie Al-Qaida und IS", sagte Maas.

Mindestens zwei Journalisten sollen in Kabul schwer körperlich misshandelt worden sein. Im Gesicht und am Kopf von zwei Mitarbeitern der bekannten Tageszeitung Etilatrus seien Dutzende Abdrücke von Kabeln und Peitschen zu sehen, schrieb der Herausgeber der Zeitung auf Twitter. Er teilte zudem ein Bild, auf dem ein Rücken mit schweren Verletzungen zu sehen ist und kommentierte es mit den Worten: "Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was Taliban Journalisten von Etilatrus antaten." Etwa zwei Stunden davor hatte der Herausgeber geschrieben, dass fünf seiner Mitarbeiter, darunter der Chefredakteur, von der Taliban festgenommen worden seien, als sie über einen Frauenprotest berichten wollten. Die größten lokalen TV-Sender haben am Mittwoch offensichtlich bereits die Berichterstattung über die seit drei Tagen andauernden Proteste in Kabul eingestellt. Am Dienstag hatten die Taliban eine Gruppe von Reportern und Kameramännern für mehrere Stunden festgenommen, nachdem sie über die Proteste berichteten.

Der grüne Außenpolitiker Omid Nouripour forderte die Bundesregierung auf, der Übergangsregierung die Anerkennung zu verweigern. "Je länger die Bundesregierung diese Frage offenlässt, desto mehr ermutigt sie die Taliban zu weiteren Erpressungen". Viele der Regierungsmitglieder hätten bereits dem "grausamen Taliban-Regime" von 1996 bis 2001 angehört, betonte Nouripour. "Diese Regierung ist ein Schlag ins Gesicht von Frauen, ethnischen Minderheiten und Andersdenkenden im Land." (08.09.2021)

Taliban geben Übergangsregierung bekannt

Die militant-islamistischen Taliban haben einen Teil ihrer Übergangsregierung in Afghanistan bekanntgegeben. Demnach wird der wenig bekannte Mullah Mohammed Hassan Achund amtierender Vorsitzender der Minister, was einem Premierminister gleichkommt. Das erklärte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid bei einer Pressekonferenz in Kabul.

Achund ist eines der Gründungsmitglieder der Taliban, war zuletzt in ihrem Führungsrat, der Rahbari Schura, und gilt als enger Vertrauter des Taliban-Führers Haibatullah Achundsada. Der aus Kandahar stammende Achund hielt bereits während der ersten Taliban-Herrschaft wichtige Posten und gilt als gemäßigt.

Mudschahid sagte, man habe sich darauf geeinigt, ein Übergangskabinett zu ernennen und bekanntzugeben, "um die notwendigen Regierungsarbeiten durchführen zu können". Zu einem von zwei Stellvertretern Achunds wurde Mullah Abdul Ghani Baradar ernannt, der bisherige Vizechef der Taliban, der 2020 für die Taliban das Abkommen mit den USA unter anderem über ein Ende des US-geführten Militäreinsatzes in Afghanistan unterzeichnet hatte. Zweiter Stellvertreter ist Maulawi Abdul Salam Hanafi, der zuletzt im politischen Büro der Taliban in Doha tätig war.

Der bisherige Taliban-Vizechef Mullah Jakub wird Verteidigungsminister. Der Posten des amtierenden Innenministers geht an Saradschuddin Hakkani, ebenfalls bisheriger Vizechef und Gründer eines Netzwerks mit seinem Namen im Zirkel der Taliban. Die USA stufen das Hakkani-Netzwerk als terroristische Gruppierung ein, Hakkani selbst findet sich auf der Liste der meistgesuchten Terroristen des FBI.

Die Hakkani-Familie hat auch eine Reihe anderer Regierungsposten inne, etwa das Ministerium für höhere Bildung, das Ministerium für Telekommunikation und das Ministerium für Flüchtlinge. Frauen waren bei den nun vorgestellten Kabinettsmitgliedern keine. Das Frauenministerium wurde umbenannt in Ministerium für Tugend und Moral. In frühen Stellungnahmen der Taliban hieß es, Frauen sollten am öffentlichen Leben und auch an der Regierung teilnehmen, so lange dies in Einklang mit der Scharia, dem islamischen Gesetz, sei.

Insgesamt besetzten die Taliban 33 Posten. Die Ernennung der verbleibenden Führungspositionen von Ministerien und Institutionen werde man nach "langer Überlegung" sukzessive bekanntgeben, sagte Mudschahid.(07.09.2021)

Taliban: Afghanische Provinz Pandschir unter Kontrolle

Die Taliban haben eigenen Angaben zufolge auch die letzte noch nicht von ihnen kontrollierte Provinz eingenommen. Das sagte ein Sprecher der Taliban. Nachdem Verhandlungen mit den Widerstandskämpfern gescheitert seien, "weil zwei Personen die Gespräche verweigerten", seien die Taliban gezwungen gewesen, Streitkräfte zu entsenden und eine Operation zu starten, sagte der Sprecher der Islamisten, Sabiullah Mudschahid, während einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kabul.

Es ist davon auszugehen, dass er damit die zwei Anführer des Widerstands, den bisherigen Vizepräsidenten Amrullah Saleh und Achmad Massud, Sohn des legendären Nordallianz-Führers Achmad Schah Massud, meinte. Pandschir sei nun vollständig unter Kontrolle der Taliban, der Krieg sei vorbei und das Land aus der Krise, sagte Mudschahid weiter.

Die Pandschir-Frage - die Provinz war die einzige im Land, die noch nicht unter Kontrolle der Taliban stand - sollte ursprünglich durch Verhandlungen gelöst werden. Am Dienstag aber begannen Gefechte, als nach Angaben von Widerstandskämpfern Taliban Kontrollpunkte am Taleingang angriffen. Am Sonntagmorgen erklärten die Taliban, sie hätten die Provinz erobert.

Vonseiten der Nationalen Widerstandsfront (NRF) in Pandschir gab es kein klares Dementi, aber die Aussage, der Kampf werde fortgesetzt, bis die Aggressoren aus dem Land entfernt seien. Ein Sprecher der NRF schrieb am Sonntag auf Twitter, Achmad Massud sei an einem sicheren Ort und werde sich bald äußern.

Massud hatte sich noch am Sonntag zu einer Verhandlungslösung bereit gezeigt, um die Kämpfe mit den militanten Islamisten zu beenden. Er erklärte, die Nationale Widerstandsfront sei bereit, den Krieg sofort zu beenden, falls die Taliban ihre Angriffe in Pandschir beenden. Die NRF sei bestrebt, Konflikte mit den Taliban friedlich beizulegen. Man strebe eine politische Einigung an, bei der alle sozialen Gruppen vertreten seien. Viele Angaben beider Seiten widersprechen sich und können nicht unabhängig überprüft werden.

Pandschir konnte von den Taliban während ihrer ersten Herrschaft zwischen 1996 und 2001 nicht erobert werden. Das lag neben dem erbitterten Widerstand der sogenannten Nordallianz auch an der geografischen Lage: Der Eingang zum Tal ist eng und gut zu verteidigen. (06.09.2021)

UN wollen humanitäre Hilfe aufrechterhalten

Die Vereinten Nationen (UN) wollen auch nach der Machübernahme der Taliban Afghanistan mit Hilfsgütern versorgen. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, hatte sich am Sonntag mit dem Taliban-Vizechef, Mullah Abdul Ghani Baradar getroffen. Baradar wird als künftiger Regierungschef des Landes gehandelt. "Die UN-Delegation versprach, die humanitäre Hilfe für das afghanische Volk fortzusetzen", schreibt Taliban-Sprecher Suhail Shaheen nach einem Treffen von Taliban-Vertretern mit dem UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten auf Twitter.

Der UN-Diplomat hat im Gegenzug die Taliban dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen und Minderheiten zu achten. Die neue Führung in Kabul versprach der UN zufolge, die Sicherheit aller humanitären Helfer - Männer wie Frauen - zu gewährleisten. Die Taliban haben im Gegenzug der UN "Zusammenarbeit und die Bereitstellung der benötigten Einrichtungen" zugesichert.

Angesichts der drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan hatten die Vereinten Nationen am Freitag eine hochrangig besetzte Hilfskonferenz für Afghanistan angekündigt. Das Treffen auf Ministerebene soll am 13. September in Genf stattfinden. Nach UN-Informationen benötigen fast die Hälfte der 38 Millionen Menschen in dem Land Unterstützung. Jeder dritte Afghane wisse nicht, woher er seine nächste Mahlzeit bekommen solle.

Auch die Bundesregierung will die Bevölkerung in Afghanistan weiterhin mit Hilfslieferungen versorgen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kündigt an, Hilfslieferungen der Bundesregierung über eine Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation WHO abzuwickeln oder diese direkt an Organisationen zu schicken. Mit WHO-Präsident Tedros Adhanom Ghebreyesus sei besprochen, "dass wir die geplante Luftbrücke der WHO zur Versorgung von Krankenhäusern mit Medikamenten und Impfstoffen unterstützen", sagte Müller der Rheinischen Post (Montag).

Müller betonte die Bedeutung der Unterstützung vor dem Winter. Die Versorgungslage sei für viele Menschen jetzt schon angespannt. "Wir müssen jetzt versuchen, auf allen Wegen Hilfe zu senden und auf allen Wegen weiterhin versuchen, diejenigen aus dem Land zu bekommen, die in Gefahr sind", so der Minister. (06.09.2021)

Taliban wollen diplomatische Beziehungen zu Deutschland

Die Taliban fordern einem Medienbericht zufolge die diplomatische Anerkennung von Deutschland und finanzielle Hilfen. "Wir wollen starke und offizielle diplomatische Beziehungen zu Deutschland", sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid der Welt am Sonntag laut einem Vorabbericht.

Zudem wünsche sich eine neue Regierung der Taliban von Berlin ebenso wie von anderen Ländern finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe und Kooperation bei Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung. Die Deutschen seien in Afghanistan immer willkommen gewesen, sagte Mudschahid mit Hinweis auf die Geschichte: Schon zu Zeiten des Königreichs vor etwa hundert Jahren hätten sie in Afghanistan viel Gutes bewirkt. Dann hätten sie sich leider den Amerikanern angeschlossen, doch dies sei nun vergeben.

Deutschland ist auf Gespräche mit den Taliban angewiesen, um nach dem Ende der militärischen Evakuierungsaktion die Ausreise weiterer Schutzsuchender aus dem Land zu organisieren. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte vor wenigen Tagen gesagt: "Wenn es politisch möglich wäre und wenn die Sicherheitslage es erlaubt, dann sollte auch Deutschland in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben." Der SPD-Politiker betonte aber auch, dass eine diplomatische Vertretung keine Anerkennung einer Taliban-Regierung bedeute.

Die Bundesregierung hat nach dem Sieg der Taliban die Botschaft in Kabul geschlossen. Botschafter Markus Potzel wurde ins katarische Doha entsandt, um dort Gespräche mit den Islamisten zu führen. In der Hauptstadt des Golfemirats haben die Taliban ihr politisches Büro, das quasi als Außenministerium fungiert. Allerdings sind schon die ersten Taliban-Vertreter aus Doha nach Afghanistan zurückgekehrt. Daher gibt es die Überlegungen, wie man den kurzen Draht zu den neuen Machthabern aufrechterhalten kann. (05.09.2021)

Zusammenstöße bei Demo für Frauenrechte in Kabul

In Afghanistan regt sich Widerstand gegen die Herrschaft der Taliban. Bei einer Demonstration für Frauenrechte in der afghanischen Hauptstadt Kabul kam es zu Zusammenstößen. Mindestens eine Frau sei dabei verletzt worden, berichteten lokale Journalisten am Samstag.

Videos von lokalen TV-Sendern und Aktivistinnen zufolge kam es bei der Demonstration zu chaotischen Szenen. Rund zwei Dutzend Frauen hatten zunächst friedlich in der Nähe des Präsidentenpalastes demonstriert, wie auf Bildern, die in sozialen Medien geteilt wurden, zu sehen war. Sie hielten Schilder in der Hand, auf denen etwa stand: "Wir sind nicht die Frauen von vor 20 Jahren" oder "Gleichheit - Gerechtigkeit - Demokratie!".

Auf Videos ist zu sehen, wie die Frauen von 50 oder mehr Sicherheitskräften der Taliban umzingelt sind und sich Schreiduelle mit Taliban liefern. Mehrere von ihnen husten. Ein Taliban-Kommandeur fragt über einen Lautsprecher "... wartet, was ist das Problem, was wollt ihr, es gibt kein Problem Mädchen, okay?", während im Hintergrund eine junge Frauenstimme zu hören ist, die fragt: "Warum schlagt ihr uns?" Lokale Journalisten teilten das Video einer Frau, der Blut vom Kopf läuft.

In einem Video von Aktivistinnen, etwas abseits der Demo aufgenommen, sagt eine Frau, Frauen hätten sich gebildet, um in hochrangigen Regierungspositionen zu arbeiten. "Was ist unsere Schuld, dass sie uns heute ins Abseits drängen?", fragt sie. Die Frau, die das Video aufnimmt, sagt weiter, der friedliche Protest von Frauen sei wieder von den Taliban unterdrückt worden. Diese hätten Warnschüsse abgegeben und Tränengas eingesetzt.

Die Videos und Angaben konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. Auch der Sender CNN berichete über den Frauenprotest. Zuvor hatten bereits am Freitag mehrere Frauen in Kabul für Frauenrechte demonstriert. Eine Teilnehmerin, Taranum Sajidi, sagte am Samstag, sie seien angesichts der Situation gezwungen, auf die Straße zu gehen und ihre Rechte einzufordern. Sie habe drei Universitätsabschlüsse und nun wolle man von ihr, dass sie zu Hause bleibe. Die Taliban wollten Frauen nur in niedrigen Positionen.

Während des Taliban-Regimes zwischen 1996 und 2001 durften Frauen in Afghanistan nicht mehr arbeiten und nur noch verschleiert in Begleitung eines männlichen Familienmitglieds das Haus verlassen. In der Öffentlichkeit war für sie lautes Sprechen oder Lachen verboten. Mädchen wurden auch vom Schulunterricht ausgeschlossen. Viele Frauen befürchten seit der erneuten Machtübernahme der Islamisten, dass diese wieder ähnliche Regeln für sie einführen werden. (04.09.2021)

UN richten humanitäre Konferenz für Afghanistan aus

Angesichts der drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan haben die Vereinten Nationen eine hochrangig besetzte Hilfskonferenz für das Land angekündigt. Das Treffen auf Ministerebene soll am 13. September im Beisein von UN-Generalsekretär António Guterres in Genf stattfinden, wie die Welt-Organisation am Freitag in New York mitteilte.

"Die Konferenz wird sich für eine rasche Aufstockung der Finanzierung einsetzen, damit die lebensrettende humanitäre Operation fortgesetzt werden kann", hieß es. Nach Einschätzung der UN droht sonst eine humanitäre Katastrophe in dem Land, wie sie auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im kommenden Winter fürchtet.

Fast die Hälfte der 38 Millionen Menschen in Afghanistan benötigten humanitäre Hilfe. Jeder dritte Afghane weiß UN-Angaben zufolge nicht, woher seine nächste Mahlzeit kommen soll. Fast die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren werde in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich akut unterernährt sein.

Guterres hatte zuletzt bereits gefordert, angesichts der schweren Dürre und des bevorstehenden harten Winters in Afghanistan müssten dringend zusätzliche Nahrungsmittel, Behelfsunterkünfte und medizinische Hilfsgüter in das Land gebracht werden. Er forderte alle Beteiligten auf, den sicheren und ungehinderten Zugang zu lebenswichtigen Hilfsgütern sowie für alle humanitären Helfer zu ermöglichen. Nach UN-Angaben dürften die Nahrungsmittelreserven des Welternährungsprogramms bis Ende September reichen. (04.09.2021)