Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Die Taliban haben eigenen Angaben zufolge auch die letzte, noch nicht von der Miliz kontrollierte Provinz, eingenommen. Das sagte ein Sprecher der Taliban. Auf Bildern in sozialen Medien sind Taliban-Kämpfer vor dem Tor des Dienstsitzes des Gouverneurs der Provinz Pandschir zu sehen. Die Taliban haben mit der Einnahme die Tadschiken besiegt, die sich unter der Führung von Ahmad Massud gegen die Taliban gestemmt hatten. Eine Reaktion der Tadschiken gab es zunächst nicht. (06.09.21)

UN will humanitäre Hilfe aufrechterhalten

Die Vereinten Nationen (UN) wollen auch nach der Machübernahme der Taliban Afghanistan mit Hilfsgütern versorgen. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, hatte sich am Sonntag mit dem Taliban-Vizechef, Mullah Abdul Ghani Baradar getroffen. Baradar wird als künftiger Regierungschef des Landes gehandelt. "Die UN-Delegation versprach, die humanitäre Hilfe für das afghanische Volk fortzusetzen", schreibt Taliban-Sprecher Suhail Shaheen nach einem Treffen von Taliban-Vertretern mit dem UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten auf Twitter.

Der UN-Diplomat hat im Gegenzug die Taliban dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen und Minderheiten zu achten. Die neue Führung in Kabul versprach der UN zufolge, die Sicherheit aller humanitären Helfer - Männer wie Frauen - zu gewährleisten. Die Taliban haben im Gegenzug der UN "Zusammenarbeit und die Bereitstellung der benötigten Einrichtungen" zugesichert.

Angesichts der drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan hatten die Vereinten Nationen am Freitag eine hochrangig besetzte Hilfskonferenz für Afghanistan angekündigt. Das Treffen auf Ministerebene soll am 13. September in Genf stattfinden. Nach UN-Informationen benötigen fast die Hälfte der 38 Millionen Menschen in dem Land Unterstützung. Jeder dritte Afghane wisse nicht, woher er seine nächste Mahlzeit bekommen solle.

Auch die Bundesregierung will die Bevölkerung in Afghanistan weiterhin mit Hilfslieferungen versorgen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kündigt an, Hilfslieferungen der Bundesregierung über eine Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation WHO abzuwickeln oder diese direkt an Organisation zu schicken. Mit WHO-Präsident Tedros sei besprochen, "dass wir die geplante Luftbrücke der WHO zur Versorgung von Krankenhäusern mit Medikamenten und Impfstoffen unterstützen", sagte Müller der Rheinischen Post (Montag).

Ebenso werde die Bundesregierung ihre Unterstützung für das Welternährungsprogramm WFP, das Kinderhilfswerk Unicef und Nichtregierungsorganisationen wie die deutsche Welthungerhilfe oder Ärzte ohne Grenzen verstärken, "um eine Hungerkatastrophe zu verhindern und die Ernährungsversorgung in Afghanistan aufrecht zu erhalten". Dadurch, dass die Mittel direkt über die Hilfsorganisationen umgesetzt würden, kämen sie unmittelbar der notleidenden Bevölkerung zu Gute, so der CSU-Politiker.

Müller betonte die Bedeutung der Unterstützung vor dem Winter. Die Versorgungslage sei für viele Menschen jetzt schon angespannt. "Wir müssen jetzt versuchen, auf allen Wegen Hilfe zu senden und auf allen Wegen weiterhin versuchen, diejenigen aus dem Land zu bekommen, die in Gefahr sind", so der Minister. (06.09.21)

Taliban wollen diplomatische Beziehungen zu Deutschland

Die Taliban fordern einem Medienbericht zufolge die diplomatische Anerkennung von Deutschland und finanzielle Hilfen. "Wir wollen starke und offizielle diplomatische Beziehungen zu Deutschland", sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid der Welt am Sonntag laut einem Vorabbericht.

Zudem wünsche sich eine neue Regierung der Taliban von Berlin ebenso wie von anderen Ländern finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe und Kooperation bei Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung. Die Deutschen seien in Afghanistan immer willkommen gewesen, sagte Mudschahid mit Hinweis auf die Geschichte: Schon zu Zeiten des Königreichs vor etwa hundert Jahren hätten sie in Afghanistan viel Gutes bewirkt. Dann hätten sie sich leider den Amerikanern angeschlossen, doch dies sei nun vergeben.

Deutschland ist auf Gespräche mit den Taliban angewiesen, um nach dem Ende der militärischen Evakuierungsaktion die Ausreise weiterer Schutzsuchender aus dem Land zu organisieren. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte vor wenigen Tagen gesagt: "Wenn es politisch möglich wäre und wenn die Sicherheitslage es erlaubt, dann sollte auch Deutschland in Kabul wieder eine eigene Botschaft haben." Der SPD-Politiker betonte aber auch, dass eine diplomatische Vertretung keine Anerkennung einer Taliban-Regierung bedeute.

Die Bundesregierung hat nach dem Sieg der Taliban die Botschaft in Kabul geschlossen. Botschafter Markus Potzel wurde ins katarische Doha entsandt, um dort Gespräche mit den Islamisten zu führen. In der Hauptstadt des Golfemirats haben die Taliban ihr politisches Büro, das quasi als Außenministerium fungiert. Allerdings sind schon die ersten Taliban-Vertreter aus Doha nach Afghanistan zurückgekehrt. Daher gibt es die Überlegungen, wie man den kurzen Draht zu den neuen Machthabern aufrechterhalten kann. (05.09.2021)

Zusammenstöße bei Demo für Frauenrechte in Kabul

In Afghanistan regt sich Widerstand gegen die Herrschaft der Taliban. Bei einer Demonstration für Frauenrechte in der afghanischen Hauptstadt Kabul kam es zu Zusammenstößen. Mindestens eine Frau sei dabei verletzt worden, berichteten lokale Journalisten am Samstag.

Videos von lokalen TV-Sendern und Aktivistinnen zufolge kam es bei der Demonstration zu chaotischen Szenen. Rund zwei Dutzend Frauen hatten zunächst friedlich in der Nähe des Präsidentenpalastes demonstriert, wie auf Bildern, die in sozialen Medien geteilt wurden, zu sehen war. Sie hielten Schilder in der Hand, auf denen etwa stand: "Wir sind nicht die Frauen von vor 20 Jahren" oder "Gleichheit - Gerechtigkeit - Demokratie!".

Auf Videos ist zu sehen, wie die Frauen von 50 oder mehr Sicherheitskräften der Taliban umzingelt sind und sich Schreiduelle mit Taliban liefern. Mehrere von ihnen husten. Ein Taliban-Kommandeur fragt über einen Lautsprecher "... wartet, was ist das Problem, was wollt Ihr, es gibt kein Problem Mädchen, okay?", während im Hintergrund eine junge Frauenstimme zu hören ist, die fragt: "Warum schlagt ihr uns?" Lokale Journalisten teilten das Video einer Frau, der Blut vom Kopf läuft.

In einem Video von Aktivistinnen, etwas abseits der Demo aufgenommen, sagt eine Frau, Frauen hätten sich gebildet, um in hochrangigen Regierungspositionen zu arbeiten. "Was ist unsere Schuld, dass sie uns heute ins Abseits drängen?", fragt sie. Die Frau, die das Video aufnimmt, sagt weiter, der friedliche Protest von Frauen sei wieder von den Taliban unterdrückt worden. Diese hätten Warnschüsse abgegeben und Tränengas eingesetzt.

Die Videos und Angaben konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. Auch der Sender CNN berichete über den Frauenprotest. Zuvor hatten bereits am Freitag mehrere Frauen in Kabul für Frauenrechte demonstriert. Eine Teilnehmerin, Taranum Sajidi, sagte am Samstag, sie seien angesichts der Situation gezwungen, auf die Straße zu gehen und ihre Rechte einzufordern. Sie habe drei Universitätsabschlüsse und nun wolle man von ihr, dass sie zuhause bleibe. Die Taliban wollten Frauen nur in niedrigen Positionen.

Während des Taliban-Regimes zwischen 1996 und 2001 durften Frauen in Afghanistan nicht mehr arbeiten und nur noch verschleiert in Begleitung eines männlichen Familienmitglieds das Haus verlassen. In der Öffentlichkeit war für sie lautes Sprechen oder Lachen verboten. Mädchen wurden auch vom Schulunterricht ausgeschlossen. Viele Frauen befürchten seit der erneuten Machtübernahme der Islamisten, dass diese wieder ähnliche Regeln für sie einführen werden. (04.09.2021)

UN richten humanitäre Konferenz für Afghanistan aus

Angesichts der drohenden humanitären Katastrophe in Afghanistan haben die Vereinten Nationen eine hochrangig besetzte Hilfskonferenz für das Land angekündigt. Das Treffen auf Ministerebene soll am 13. September im Beisein von UN-Generalsekretär António Guterres in Genf stattfinden, wie die Welt-Organisation am Freitag in New York mitteilte.

"Die Konferenz wird sich für eine rasche Aufstockung der Finanzierung einsetzen, damit die lebensrettende humanitäre Operation fortgesetzt werden kann", hieß es. Nach Einschätzung der UN droht sonst eine humanitäre Katastrophe in dem Land, wie sie auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im kommenden Winter fürchtet.

Fast die Hälfte der 38 Millionen Menschen in Afghanistan benötigten humanitäre Hilfe. Jeder dritte Afghane weiß UN-Angaben zufolge nicht, woher seine nächste Mahlzeit kommen soll. Fast die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren werde in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich akut unterernährt sein.

Guterres hatte zuletzt bereits gefordert, angesichts der schweren Dürre und des bevorstehenden harten Winters in Afghanistan müssten dringend zusätzliche Nahrungsmittel, Behelfsunterkünfte und medizinische Hilfsgüter in das Land gebracht werden. Er forderte alle Beteiligten auf, den sicheren und ungehinderten Zugang zu lebenswichtigen Hilfsgütern sowie für alle humanitären Helfer zu ermöglichen. Nach UN-Angaben dürften die Nahrungsmittelreserven des Welternährungsprogramms bis Ende September reichen. (04.09.2021)

Blinken kündigt Gespräche in Katar und Deutschland an

US-Außenminister Antony Blinken will in den kommenden Tagen in Deutschland mit Außenminister Heiko Maas und Vertretern weiterer Länder über die Lage in Afghanistan beraten. Bei einem Besuch des europäischen US-Luftwaffenhauptquartiers in Ramstein in Rheinland-Pfalz sei auch eine Schaltkonferenz der Minister von mehr als 20 Ländern geplant, die in die Aufnahme von Afghanen involviert seien, sagte Blinken in Washington.

Zunächst werde er am Sonntag nach Katar reisen, um mit der politischen Führung des Emirats zusammenzutreffen. Katar spielte eine wichtige Rolle als Gastgeber von Friedensgesprächen und bei der Evakuierung. "Wir halten Kommunikationskanäle zu den Taliban offen, für Angelegenheiten, die wichtig sind", sagte Blinken auf einer Pressekonferenz. (03.09.2021)