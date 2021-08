Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan haben die islamistischen Taliban die Macht im Land übernommen - und gestalten es nach ihren Vorstellungen um. Die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

Ein Deutscher hat auf dem Weg zum Flughafen Kabul in Afghanistan eine Schussverletzung erlitten. Das bestätigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Bei dem Mann handele es sich um einen Zivilisten, so Demmer. "Er wird medizinisch versorgt, es besteht aber keine Lebensgefahr. Und er wird bald ausgeflogen werden." Weitere Details sind derzeit nicht bekannt, zu den Umständen des Vorfalls könne man derzeit keine Angaben machen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium.

Am Flughafen in Kabul herrschen seit der Machtübernahme der Taliban chaotische Zustände. Die Lage ist extrem gefährlich. Hunderte Menschen versuchen weiterhin, Zugang zum Flugfeld zu bekommen, um mit einer der Evakuierungsmaschinen der westlichen Regierungen außer Landes gebracht zu werden. Viele von ihnen, so berichtet es ein Augenzeuge der Deutschen-Presse-Agentur, halten sich an einem Kreisverkehr auf, wo der Eingang zum zivilen Teil des Flughafens liegt. Kämpfer der Taliban feuern dort in die Luft und schlagen mit Peitschen, um die Leute zu vertreiben. (20.08.2021)

Stoltenberg: US-Zeitplan für Flughafen in Kabul endet am 31. August

Die USA wollen nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Rettungseinsatz am Flughafen von Kabul in weniger als zwei Wochen beenden. Die Vereinigten Staaten hätten signalisiert, dass ihr Zeitplan am 31. August ende, sagte der Norweger nach einer Videokonferenz mit den Außenministern der Bündnisstaaten. Zugleich bestätigte er, dass sich mehrere Alliierte bei den Gesprächen für die Möglichkeit einer Verlängerung des Einsatzes ausgesprochen haben. Es gehe darum, mehr Leute aus dem Land zu bringen, sagte er.

Dass der Betrieb des Flughafens in Kabul ohne die USA aufrechterhalten werden kann, gilt als unwahrscheinlich. Sie waren zuletzt mit etwa 5200 US-Soldatinnen und -Soldaten vor Ort, um nach der Machtübernahme der Taliban den Einsatz abzusichern. (20.08.2021)

Von der Leyen fordert vor G-7-Gipfel sichere Fluchtwege für Afghanen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will beim G-7-Sondergipfel für eine umfassende internationale Lösung für Flüchtlinge aus Afghanistan werben. "Es ist wichtig, dass alle an der Afghanistan-Mission beteiligten Staaten ausreichende Neuansiedlungsquoten und gesicherte Wege bereitstellen, damit wir die Schutzbedürftigen aufnehmen können", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse verhindern, dass die Menschen in die Hände von Schmugglern und Menschenhändlern fielen. "Denn das bringt Afghanen, die vor dem Konflikt fliehen wollen, in eine mindestens ebenso große Gefahr", sagte sie.

Angesichts der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wollen die Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten in der kommenden Woche bei einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen beraten. Zu der Gruppe der wichtigen Industrieländer gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada. Die Spitzenvertreter der EU sind zudem auch immer mit dabei.

Wegen der Entwicklungen in Afghanistan erwartet die EU eine starke Zunahme der Zahl der Menschen, die ihr Heimatland verlassen wollen. Viele Afghanen befürchten eine Rückkehr der Schreckensherrschaft der Islamisten der 1990er-Jahre. "Das Ganze ist eine Tragödie für die Menschen in Afghanistan und das ist ein schwerer Rückschlag für die internationale Gemeinschaft", sagte von der Leyen zu den Entwicklungen. (20.08.2021)

Maas: "Afghanistan darf sich nicht wiederholen"

Außenminister Heiko Maas denkt nach eigenen Angaben wegen des Afghanistan-Debakels nicht an Rücktritt. Auf die Frage, ob er darüber nachgedacht habe, sagte der SPD-Politiker dem Spiegel: "In den vergangenen Tagen habe ich nur an eines gedacht, nämlich aus den Fehlern, die wir alle gemacht haben, die Konsequenz zu ziehen und dafür zu sorgen, so viele Leute aus Afghanistan rauszuholen wie möglich." Das sei "die verdammte Pflicht von jedem, der an der Entwicklung der letzten Tage und Wochen beteiligt war".

In den vergangenen Tagen hatte es von verschiedenen Seiten Forderungen nach einem Rücktritt des Außenministers gegeben. CSU-Chef Markus Söder sprach sich dafür aus, dass Maas nach der Bundestagswahl im September nicht mehr dem Kabinett angehört. Dazu sagte der SPD-Politiker in dem am Freitag veröffentlichten Interview: "Ich würde erst mal abwarten, welche Partei der nächsten Bundesregierung überhaupt angehört. Das ist ja offener als viele dachten. Und wie meine berufliche Zukunft aussieht, ist wirklich das Letzte, woran ich im Moment einen Gedanken verschwende."

Zugleich forderte Maas eine Debatte über den Sinn von Bundeswehr-Einsätzen. "Das Scheitern in Afghanistan darf nicht dazu führen, dass wir uns außen- und sicherheitspolitisch komplett der Verantwortung auf der Welt verweigern", sagte er. "Aber Afghanistan darf sich auch nicht noch einmal wiederholen." Die Nato-Partner müssten diskutieren, ob das Verteidigungsbündnis überhaupt geeignet sei, Einsätze außerhalb des eigentlichen Auftrags zu führen - auch, ob es Aufgabe der Nato sei, für Frieden und Menschenrechte zu sorgen.

Weiter plädierte Maas dafür, dass sich die europäischen Nato-Mitglieder eine größere Unabhängigkeit von den USA verschaffen. "Wir müssen viel politischer diskutieren, ehe wir unsere Soldaten irgendwo hinschicken. Sonst besteht die Gefahr, dass wir immer nur die Entscheidungen Washingtons nachvollziehen - egal, wer dort Präsident ist." (20.08.2021)

Merkel gibt am Mittwoch Regierungserklärung zu Afghanistan ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird kommenden Mittwoch bei der Sondersitzung des Bundestages eine Regierungserklärung abgeben. Das teilt eine Regierungssprecherin mit. In der Sondersitzung soll unter anderem das befristete neue Afghanistan-Mandat beschlossen werden. (20.08.2021)

Erdoğan: Türkei nicht "Flüchtlingslager Europas"

Angesichts der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Europa vor einer Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen gewarnt. Europa können sich dem "Problem" nicht entziehen, in dem es seine Grenzen fest verschließe, sagte Erdoğan. "Wenn es das tut, verletzt Europa nicht nur internationales Recht, sondern dreht auch humanitären Werten den Rücken zu." Zur Rolle seines eigenen Landes sagte er: "Die Türkei hat nicht die Aufgabe, Verantwortung oder Verpflichtung, das Flüchtlingslager Europas zu sein."

Die Türkei hat so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land der Welt. Neben rund 3,6 Millionen Menschen aus Syrien leben dort bereits jetzt Hunderttausende weiterer Migranten, darunter auch Menschen aus Afghanistan. (20.08.2021)

Facebook schützt afghanische Nutzerkonten vor Einblicken

Auf Facebook-Konten in Afghanistan gibt es nach der Machtübernahme der Taliban keine Möglichkeit mehr, Freundeslisten einzusehen oder zu durchsuchen. Diese Funktion sei zum Schutz der Nutzer vor Angriffen vorübergehend entfernt worden, teilte der Leiter für Sicherheitspolitik des Unternehmens, Nathaniel Gleicher, über Twitter mit. Außerdem können Menschen in Afghanistan durch ein neues Tool das eigene Konto mit einem einzigen Mausklick nun leichter sperren. Dazu erläuterte das Unternehmen: "Wenn ihr Profil gesperrt ist, können Personen, die nicht mit ihnen befreundet sind, ihr Profilfoto nicht herunterladen oder teilen oder Beiträge auf ihrer Zeitleiste sehen."

Der Konzern wolle auch afghanische Instagram-Konten schützen, schrieb Gleicher. "Auf Instagram werden wir in Afghanistan Pop-up-Warnungen mit konkreten Schritten zum Schutz Ihres Kontos einführen." Er appellierte zugleich an Nutzer in anderen Ländern mit "Freunden" in Afghanistan, diese mit strengeren Sichtbarkeitseinstellungen fürs eigene Konto zu schützen. (20.08.2021)

Bericht: US-Diplomaten warnten schon im Juli vor möglicher Machtübernahme

Mehr als 20 US-Diplomaten in Afghanistan sollen bereits im Juli eine interne Nachricht an US-Außenminister Antony Blinken verschickt haben, in der sie vor einem möglichen Fall Kabuls warnten. Wie das Wall Street Journal berichtet, wurde die vertrauliche Nachricht über einen sogenannten Dissidentenkanal verschickt. Laut dem Blatt wurde die Nachricht am 13. Juli unterzeichnet und soll Empfehlungen zu Entschärfung der Krise, sowie der Beschleunigung der Evakuierung enthalten haben. Laut dem Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, würden die Ansichten der Diplomaten, die über den Kanal mit Blinken ausgetauscht wurden, in die Politik und Planung einfließen. (20.08.2021)