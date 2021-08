Anschläge in Kabul:Bidens finsterster Tag

Von Hubert Wetzel, Washington

Bisher war das Drama, das sich in Kabul abspielt, für Joe Biden eine Krise. Am Donnerstag wurde daraus eine Katastrophe. Zwei Selbstmordattentäter töteten 13 amerikanische Soldaten, mehr als ein Dutzend wurden verwundet. Für das US-Militär in Afghanistan war das einer der verlustreichsten Tage seit Beginn des Krieges. Für Biden war es der bisher finsterste Tag seiner Präsidentschaft. Jede Hoffnung des Präsidenten, am Ende vielleicht gedemütigt, aber doch noch halbwegs heil aus Afghanistan herauszukommen, wurde dadurch zunichtegemacht.