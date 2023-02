In der Türkei versetzt ein Prozess um die mutmaßliche Zwangsverheiratung einer Sechsjährigen vor fast 20 Jahren die Gesellschaft in Aufruhr. Angeklagt wegen Kindesmissbrauchs sind die Eltern und der Ex-Ehemann.

Von Christiane Schlötzer

Das Gericht in Istanbul hat sich vertagt, gleich nach der ersten Sitzung, und dies bis Ende Februar. Dabei hat die Frau, von der die türkische Öffentlichkeit nur die Initialen H.K.G. kennt, schon so lange gewartet, dass den zwei Männern der Prozess gemacht wird, die ihr das angetan haben sollen, was in der Anklage lapidar "Zwangsheirat" heißt. Einer der zwei ist ihr eigener Vater, Yusuf Ziya G., Gründer einer islamischen Stiftung, die eng mit der erzkonservativen Ismail-Ağa-Sekte verbunden ist.