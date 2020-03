Es ist nicht die erste zumindest kontroverse Aussage von Xavier Naidoo. In einem am Dienstag online gestellten Video äußert sich der Musiker wieder mal zur Situation von Migranten in Deutschland - und wird dafür in politisch rechtsgerichteten Kreisen gefeiert.

"Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden / Sollen sich mit Wölfen in Sporthallen umkleiden", singt Naidoo. Hoffnung auf eine Änderung der aus seiner Sicht problematischen Situation hat er keine, denn "weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann".

Später heißt es in dem knapp eine Minute langen Clip unmissverständlich: " Aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht / Bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt. / Dann muss ich harte Worte wählen, / denn keiner darf meine Leute quälen." Zum Schluss singt Naidoo noch "Ihr seid verloren" und lächelt in die Kamera.

Auf Twitter wird der 48-Jährige für die Äußerungen teils scharf kritisiert. Von "rechtsextremen Bürgerkriegsfantasien" ist die Rede, Naidoo sei ein "Faschist". Viele Nutzer forderten auch eine Reaktion von RTL. In dessen Show Deutschland sucht den Superstar sitzt Naidoo neben unter anderem Dieter Bohlen in der Jury.

Inzwischen hat sich der Sender über seinen Twitterkanal geäußert. RTL erklärte, der Sender sei "irritiert von dem aufgetauchten Video. Wir erwarten klare Antworten von Xavier." RTL distanziere sich von jeglicher Form von Rassismus. Auch Konkurrenzsender Pro Sieben veröffentlichte ein Statement: "Lieber Xavier #Naidoo, mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht."

Der Sänger erhält in den sozialen Medien allerdings auch Zuspruch. Naidoo spreche "die faktische Kriminalität von Migranten" an sowie Dinge, die "unsere Medien und Politiker gerne verschweigen oder relativieren". schreiben Twitternutzer. Oder: "Er verarbeitet hier lediglich das Gefühl und Denken vieler Bürger in ein paar emotionalen Songzeilen."

Naidoo sang: "Muslime tragen den neuen Judenstern"

In den vergangenen Jahren ist Xavier Naidoo mehrfach durch fragwürdige Aussagen zur Migrationspolitik aufgefallen; teilweise wurde er auch in der Nähe der Reichsbürgerszene verortet. Grund dafür sind Textzeilen wie: "Baron Totschild gibt den Ton an und er scheißt auf euch Gockel" aus dem Song "Raus aus dem Reichstag" von 2009 oder "Muslime tragen den neuen Judenstern, alles Terroristen, wir hab'n sie nicht mehr gern" aus dem Stück "Nie mehr Krieg" der Söhne Mannheims von 2015. Naidoo verarbeitet in seinen Songs immer wieder religiöse Motive. Als evangelikaler Christ vertritt er zumindest tendenziell auch eine islamkritische Haltung.

Auch Antisemitismus wurde dem Sänger schon häufig vorgeworfen, das Thema auch vor Gericht verhandelt. 2015 einigten sich Naidoo und die Amadeu Antonio Stiftung, die gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus kämpft, auf einen Vergleich. Demnach könnten Textstellen aus "Raus aus dem Reichstag" als antisemitisch verstanden werden. Naidoo "als Person" dürfe von der Stiftung jedoch nicht als Antisemit eingestuft werden. "Die Verwendung einer codierten Ausdrucksweise, die sich leicht als antisemitisch verstehen lässt, vergiftet unsere Sprache und unsere Gesellschaft", schrieb damals die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch.