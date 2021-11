Von SZ-Autorinnen und Autoren

Halle war einer der letzten. Der Weihnachtsmarkt dort wurde am Mittwoch, einen Tag nach der Eröffnung, pandemiebedingt schon wieder geschlossen. In anderen Städten wie Nürnberg oder Stuttgart kam es kurz vor dem Start zur Absage, während etwa in Freiburg und Hannover der Betrieb weiter läuft - und Standbetreiber sich fragen: Wie lange noch?