Auto fährt in Rosenmontagszug bei Kassel - alle Umzüge in Hessen abgebrochen

Auto rast in Zuschauer

Der Polizei zufolge fuhr ein Fahrer in Volkmarsen in die Zuschauermenge. Es soll mindestens ein Dutzend Verletzte geben. Alle Fastnachtsumzüge in Hessen wurden vorsichtshalber abgebrochen.

Nachdem ein Auto in einen Rosenmontagszug gefahren ist, werden alle Fastnachtsumzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Montag mit.

Am Nachmittag waren mehrere Menschen bei einem Zwischenfall im nordhessischen Volkmarsen verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein Autofahrer in einen Karnevalsumzug gefahren und wurde festgenommen. Wie die lokale Waldeckische Landeszeitung berichtet, soll es sich um einen Mann handeln, der mit einem im Landkreis Waldeck-Frankenberg zugelassenen Mercedes Kombi gefahren sei.

Der Polizei zufolge liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. "Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein technisches Versagen ist oder ob schlimmstenfalls Absicht dahinter steckt", dazu könne bislang noch nichts gesagt werden, so ein Sprecher. Nach dem Zwischenfall soll ein Hinweisportal eingerichtet werden. Man appelliere an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten, teilte die Polizei Nordhessen am Montag auf Twitter mit.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit etwa 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.

