Das Gericht in Den Haag sprach bei der Urteilsverkündung von einer "schockierenden" Tat, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP und weitere Medien berichten: Nach einer Protestaktion am berühmten Vermeer-Gemälde Das Mädchen mit dem Perlenohrring sind drei Klimaaktivisten in den Niederlanden zu zwei Monaten Haft verurteilt worden. Die drei Männer hatten sich in der vergangenen Woche mit Klebstoff an der Schutzscheibe des im Museum Mauritshuis in Den Haag ausgestellten Gemäldes festgeklebt und das Bild mit Tomatensoße bekleckert. Zwar blieb das kostbare Gemälde unversehrt, doch seien der Rahmen und die Rückseite des Bildes beschädigt worden, hieß es bei der Urteilsverkündung.

Klimaaktivisten hatten in den vergangenen Monaten eine ganze Serie von Aktionen und Blockaden veranstaltet, die sich unter anderem gegen berühmte Kunstwerke richteten. In Londons National Gallery überschütteten sie etwa Vincent van Goghs Werk Sonnenblumen mit Tomatensuppe, in Potsdam bewarfen Aktivisten ein Werk des Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei. Im August klebten sich zwei Aktivisten an ein Werk von Lucas Cranach dem Älteren in der Berliner Gemäldegalerie und in Dresden an die Sixtinische Madonna von Raffael.