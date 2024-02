Pop-Superstar Taylor Swift hat den Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen und damit Geschichte geschrieben: Nach den Auszeichnungen für "Fearless", "1989" und "Folklore" gewann die 34-Jährige mit "Midnights" zum vierten Mal. Damit zog sie an Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder vorbei, die jeweils dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden.