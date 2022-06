Freiburg:Baum erschlägt Mann und Hund

Starke Gewitter in Baden-Württemberg haben zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. In Freiburg wurden ein Mann und sein Hund von einem Baum erschlagen. Der 64-Jährige sei zusammen mit seiner Ehefrau und dem Jagdhund am Donnerstagabend in einem Park spazieren gegangen, als plötzlich durch ein aufziehendes Gewitter eine Eiche samt Wurzeln umgestürzt sei, teilte die Polizei mit. Die Frau blieb unverletzt.

In Freiburg stürzte am Donnerstagabend zudem ein 30-Meter hoher Baum um, der zwei Autos unter sich begrub. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Insgesamt habe es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg rund 30 wetterbedingte Polizeieinsätze innerhalb einer Stunde gegeben. Meist seien umfallende Bauzäune, herabfallende Ziegel oder umstürzende Bäume gemeldet worden, hieß es.

In Konstanz mussten Bahnstrecken wegen des Unwetters gesperrt werden, Bäume waren auf Oberleitungen und Gleise gestürzt. Unwetter mit Starkregen und Hagel erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Freitag. Während am Vormittag nur einzelne Wolken aufziehen und es trocken bleibt, soll der Himmel im Laufe des Tages immer bedeckter werden und bereits am Nachmittag können Gewitterwolken aufziehen. Dann soll es erneut stark regnen und teilweise können Hagelkörner fallen.