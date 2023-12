Interview von Violetta Simon

Vor einiger Zeit hat ein Umfrageergebnis Naserümpfen ausgelöst: Das Meinungsforschungsinstitut GfK hatte ermittelt, dass in Deutschland fast 25 Prozent der Männer nicht jeden Tag ihre Unterwäsche wechseln. In den dazugehörigen Schlagzeilen tauchten Worte wie "zu selten" oder gar "Igitt" auf. Bei Professorin Iris Chaberny hält sich die Aufregung über mehrtägig getragene Slips in Grenzen. Bedenklich findet die Direktorin des Instituts für Hygiene, Krankenhaushygiene und Umweltmedizin in Leipzig etwas anderes: übertriebenen Hygienewahn.