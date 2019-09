Neuenkirchen (dpa/mv) - Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist bei Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Dienstag von einer Windböe erfasst worden und gestürzt. Dabei habe er sich schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Nach der Spurenlage an der Unfallstelle an der Kreisstraße 58 zwischen Blesewitz und Neuenkirchen "wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass das Leichtkraftrad von einer Windböe erfasst und nach links von der Fahrbahn gedrückt wurde". Dort befuhr der 16-Jährige den Angaben zufolge noch einige Zeit die Böschung, bis er an einem Baum zum Stehen kam. Das Moped sei nur leicht beschädigt worden. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer gebe es nicht.