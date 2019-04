3. April 2019, 12:35 Uhr Landgericht Ulm Lebenslange Haft für Rache-Mord

Ein Urteil im Fall des Mordes vom Erbacher See ist gefallen. Der zweite mutmaßliche Täter ist noch nicht gefasst.

Im Prozess um den Mordfall an einem Anglersee bei Ulm ist ein Urteil gefallen: Der angeklagte 47-Jährige muss lebenslang in Haft.

Gemeinsam mit einem Komplizen soll der in Baden-Württemberg lebende Albaner einen 19-jährigen, ebenfalls aus Albanien stammenden Mann erschlagen haben.

Das Motiv war laut Strafkammer Blutrache.

Etwa zwei Jahre nach dem Mord an einem jungen Albaner in Deutschland hat das Landgericht Ulm einen der mutmaßlichen Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Die "akribische Beweisführung" durch die Ermittler habe die zentrale Tatbeteiligung des 47-jährigen Angeklagten aus Göppingen überzeugend nachgewiesen, erklärte der Vorsitzende Richter Gerd Gugenhan bei der Urteilsverkündung. Das Gericht folgte damit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Das Urteil gegen den aus Albanien stammenden Angeklagten ist noch nicht rechtskräftig.

Das Motiv des Täters und seines bislang flüchtigen Komplizen, der ebenfalls aus Albanien stammt, ist der Strafkammer zufolge Rache gewesen. Vergolten werden sollte damit der Tod eines Mannes, der im Jahr 2000 in Albanien erschossen worden sei, erklärte der Richter.

Laut Staatsanwaltschaft wurde das 19-jährige Opfer im April 2017 im Zuge einer archaischen "Blutrache" an den Erbacher See unweit von Ulm gelockt und dort mit mindestens acht Schlägen auf den Hinterkopf getötet, ausgeführt mit einem Zimmermannshammer. Taucher bargen die Tatwaffe aus dem Anglersee. Sie passt laut Gerichtsmedizin eindeutig zu den Verletzungen, die das Opfer erlitten hatte.

Mord vor 19 Jahren löst Blutrache aus

Der junge Albaner sei der Neffe des Mannes gewesen, der vor 19 Jahren in Albanien einen Mann erschossen habe. Diese Tat habe eine ganze Kette von "Blutrache"-Morden ausgelöst. Nach der Tat wurde die "Soko See" mit den Ermittlungen betraut. Die US-amerikanische Sicherheitsbehörde FBI war behilflich und lieferte Daten, aus denen sich ein Bewegungsprofil des Angeklagten ableiten ließ, wie die Schwäbische Zeitung berichtet.

Die Verteidigung hatte argumentiert, ihr Mandant habe lediglich "Handlangerdienste" für den eigentlichen Mörder geleistet - einen als "Don" bezeichneten Profikiller. Richter Gugenhan erklärte hingegen, es sei unerheblich, ob der Angeklagte oder der andere Mann die tödlichen Hammerschläge ausgeführt habe. Beide hätten in klarer Mordabsicht gehandelt.

Anmerkung der Redaktion

In der Regel berichtet die SZ gemäß Pressekodex nicht über ethnische, religiöse oder nationale Zugehörigkeiten mutmaßlicher Straftäter. Wir weichen nur bei begründetem öffentlichen Interesse von dieser Linie ab. Das kann bei außergewöhnlichen Straftaten wie Terroranschlägen oder Kapitalverbrechen der Fall sein oder bei Straftaten, die aus einer größeren Gruppe heraus begangen werden (wie in der Silvesternacht 2015 in Köln). Ein öffentliches Interesse besteht auch bei Fahndungsaufrufen oder wenn die Biographie einer verdächtigen Person für die Straftat von Bedeutung ist. Wir entscheiden das im Einzelfall und sind grundsätzlich zurückhaltend, um keine Vorurteile gegenüber Minderheiten zu schüren.