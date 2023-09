Beim Absturz eines Flugzeugs der italienischen Kunstflugstaffel bei Turin ist nach Medienberichten ein fünfjähriges Mädchen tödlich verletzt worden. Außerdem wurden zwei Erwachsene sowie ein neunjähriger Junge verletzt und mit Verbrennungen in Turiner Krankenhäuser eingeliefert. Bei der Toten handelt es sich um die Tochter der beiden Erwachsenen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Der Pilot der Maschine konnte sich retten, weil er sich rechtzeitig mit seinem Fallschirm aus dem Flugzeug katapultiert hatte.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge traf ein brennendes Teil des Flugzeugs das Auto der Familie, das auf einer nahe gelegenen Landstraße fuhr, berichteten italienische Medien am Abend. Die genauen Umstände des Vorfalls sind bislang unklar.

Bei einer Probe der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe ("Frecce Tricolori") für einen Auftritt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe am Sonntag stürzte das Flugzeug kurz nach dem Start ab. Auf einem Video in sozialen Medien war zu sehen, wie sich das Flugzeug von seiner Formation trennt und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Landebahn fliegt. Kurz vor der Bodenberührung springt der Pilot mit seinem Fallschirm heraus und das Flugzeug geht in Flammen auf. Die Turiner Zeitung La Stampa berichtete allerdings, dass die Maschine womöglich mit einem Vogelschwarm kollidiert sei und der Pilot deswegen die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben könnte.