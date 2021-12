USA:Mehrere Tote nach starken Tornados

Schwere Unwetter richten in mehreren US-Bundesstaaten verheerende Schäden an, mindestens fünf Menschen sterben. Kentuckys Gouverneur befürchtet, dass die Zahl der Opfer auf mehr als 50 steigen könnte.

Bei schweren Stürmen in den USA sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Washington Post berichtet von insgesamt mindestens drei Toten in Tennessee. Im US-Bundesstaat Arkansas forderte ein Tornado einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zufolge mindestens zwei Menschenleben. Dem TV-Sender CNN zufolge wüteten mindestens 24 Tornados in fünf US-Staaten. Betroffen waren Kentucky, Tennessee, Missouri, Illinois und Arkansas.

Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, rechnet damit, dass die Zahl der Todesfälle weiter steigen wird. Er sagte in einem Interview mit dem lokalen Fernsehsender WLKY am frühen Samstagmorgen, dass es "wahrscheinlich" mindestens 50 Todesfälle gibt, "wenn nicht deutlich mehr". Beshear betonte: "Die Berichte sind wirklich herzzerreißend". Die größte Herausforderung bestehe nun darin, festzustellen, ob das Unwetter weiter anhalte.

Eine gewaltige Windhose erfasste nach Medienberichten unter anderem die Ortschaften Monette und Trumann in Arkansas und beschädigte eine Reihe von Gebäuden, darunter zwei Pflegeheime. In dem Heim in Monette sollen zwei Menschen ums Leben gekommen sein, weitere fünf Menschen wurden verletzt. Helfer brachten 20 Menschen aus dem Gebäude.

Im US-Bundesstaat Illinois ließ der Tornado das Dach eines Verteilzentrums des Online-Händlers Amazon teilweise einstürzen. Zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend (Ortszeit) in Edwardsville nahe der Großstadt St. Louis hätte sich eine unbekannte Zahl von Menschen in dem Gebäude aufgehalten, sagte der örtliche Polizeichef, Mike Fillback, vor Journalisten. Rettungskräfte hätten einige der Eingeschlossenen aus dem Gebäude retten können. Unklar sei aber, wie viele noch im Inneren ausharrten.

Laut Wetterradar fegte der Tornado über drei Stunden hinweg durch die vier Bundesstaaten und ragte bis zu 9100 Meter in die Höhe. Damit wäre der Tornado der wohl am längsten andauernde der US-Geschichte und der erste, der sich durch fünf Staaten bewegte.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Ein genauer Überblick über Schäden und mögliche Opfer ist schwierig, da die Lage derzeit unübersichtlich ist.