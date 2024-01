Die Bilder, die der japanische Sender NHK zeigt, zeugen von einem Inferno. Flammen schlagen aus den Fenstern eines Passagierjets, riesige schwarze Rauchschwaden steigen auf. Alles sieht auf dem Flughafen Tokio-Haneda an diesem Dienstag nach einer verheerenden Flugzeugkatastrophe aus.

Was war passiert? Gegen 18 Uhr japanischer Zeit, zehn Uhr in Deutschland, so berichten mehrere japanische Medien übereinstimmend, sei eine Passagiermaschine beim Landeanflug mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache kollidiert.

Maschine auf Tokioter Flughafen in Flammen Zum Video Artikel (Video: Reuters )

An Bord der Passagiermaschine - einem Airbus A350 der Japan Airlines seien 367 Fluggäste und zwölf Besatzungsmitglieder gewesen, sagt die Fluggesellschaft. Das Flugzeug kam aus Sapporo auf der nordjapanischen Insel Hokkaido und war dort gegen 16 Uhr Ortszeit gestartet. Und dann, die wichtigste Nachricht: Alle Insassen dieses Flugzeugs haben das Unglück überlebt. NHK berichtete unter Berufung auf die Feuerwehr, es habe mindestens 17 Verletzte gegeben.

Ums Leben gekommen sind jedoch fünf Personen an Bord der anderen, wesentlich kleineren Maschine, einer DHC-8, auch Dash 8 genannt. Das Küstenwachen-Flugzeug war mit sechs Personen besetzt. Während der Pilot schwer verletzt aus dem Wrack befreit werden konnte, konnten die anderen Passagiere laut der japanischen Polizei nicht gerettet werden. Der Auftrag der Crew: Material in das Erdbebengebiet an der Westküste Japans zu bringen.

Alle Start- und Landebahnen in Tokio-Haneda, dem größten Flughafen des Landes, wurden nach dem Unglück geschlossen. Dutzende Feuerwehrfahrzeuge waren bei den Rettungs- und Löscharbeiten im Einsatz.

Es existieren Liveaufnahmen, die den Moment des Unglücks zeigen. Man erkennt eine Maschine, die auf der Landebahn aufgesetzt hat. Plötzlich gibt es einen riesigen Feuerball, die nun in Flammen stehende Maschine rollt weiter. An dem Ort, an dem sich der Feuerball auftat, bleibt ein weiteres Feuer zurück. Außerdem veröffentlichte TBS Videomaterial, das die Evakuierung des Flugzeugs zeigt. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Passagiere die Maschine während der Löscharbeiten über eine Notrutsche verlassen.

Videos und Bilder, die auf Internet-Plattformen geteilt wurden, zeigen schreiende Passagiere in der rauchgefüllten Kabine. Ein Passagier berichtete der Nachrichtenagentur Kyodo, was sich im Inneren des Flugzeugs abspielte: "Ich habe einen Knall gespürt, als ob wir auf etwas aufgeschlagen wären. Und in dem Moment, in dem wir gelandet sind, wurden wir nach oben geschleudert. Ich sah Funken vor dem Fenster, und die Kabine füllte sich mit Rauch."

Dem Wall Street Journal sagte eine Passagierin, es sei in der Kabine immer heißer und heißer geworden. "Ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass ich es schaffen würde", sagte sie. Dass die Passagiere es dennoch geschafft haben, das dürfte einer bestens koordinierten Evakuierungs-Aktion zu verdanken sein. Ein Sprecher von Japan Airlines sagte dem Blatt zufolge, es habe weniger als 20 Minuten gedauert, um Passagiere und Crew nach draußen zu bringen.

Warum die beiden Maschinen zusammengestoßen sind, ist noch völlig unklar. Vom japanischen Transportministerium hieß es, es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass die Passagiermaschine irgendwelche technischen Probleme gehabt habe. Nun würden die Gespräche der Flugsicherung im Tower mit den Piloten der beiden Maschinen ausgewertet.