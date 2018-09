18. September 2018, 14:50 Uhr Tötungsdelikt in Chemnitz 22-jähriger Tatverdächtiger kommt frei

Der Haftbefehl gegen einen der Männer, die verdächtigt wurden, Ende August in Chemnitz einen 35-Jährigen erstochen zu haben, ist offenbar aufgehoben worden.

Am Nachmittag will sich die Staatsanwaltschaft Chemnitz zu den neuen Entwicklungen in dem Fall äußern.

Von Markus Grill und Ralf Wiegand

Einer der verdächtigten Männer, die an der tödlichen Messerstecherei von Chemnitz beteiligt gewesen sein sollen, kommt wieder auf freien Fuß. Nach einem Haftprüfungstermin wurde Yousif A. aus der Untersuchungshaft entlassen. Das sagte der Anwalt des Mannes, Ulrich Dost-Roxin, NDR und Süddeutscher Zeitung.

Er war am 26. August festgenommen worden, an jenem Tag, an dem Daniel H. nach einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen in Chemnitz ums Leben gekommen war.

"Die heutige Haftbefehlsaufhebung war überfällig", sagte der Anwalt des 22-jährigen Irakers. Dass sein Mandant einer der Mittäter gewesen sein könnte, nannte Dost-Roxin "ein Fantasiegebilde der Staatsanwaltschaft".

In der Begründung seiner Haftbeschwerde hatte Dost-Roxin unter anderem ausgeführt, dass von der Staatsanwaltschaft im Haftbefehl aufgeführte Zeugenaussagen zu unpräzise seien, um daraus einen dringenden Tatverdacht gegen Yousif A. abzuleiten. Auch der Fund zweier Messer in der Nähe des Tatorts, an denen laut Staatsanwaltschaft "blutähnliche Anhaftungen" gefunden worden seien, sei kein Beweis für die Täterschaft seines Mandaten, weil auf den Messern keine Fingerabdrücke von Yousif A. gefunden worden seien.

"Kein Tatzeuge bezichtigte meinen Mandanten der Tatbeteiligung", sagte Dost-Roxin. Die von der Chemnitzer Staatsanwaltschaft präsentierten Beweise seien "Fake-Beweise" gewesen. Das Amtsgericht Chemnitz scheint der Ansicht des Anwalts nun gefolgt zu sein.

Zu den Vorwürfen des Anwalts hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz bisher nicht Stellung genommen. Am Nachmittag will sie ein Pressestatement abgeben. Das Amtsgericht will seine Entscheidung zur Freilassung von Yousif A. nicht kommentieren. Bereits am Vormittag hatte es einen Haftprüfungstermin im Fall des zweiten Tatverdächtigen, des 23-jährigen Syrers Alaa S., gegeben. Er bleibt in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Mann wird gefahndet.

Yousif A. soll mehrere Meter abseits des Tatortes gestanden haben

In der vergangenen Woche waren erstmals Zweifel am dringenden Tatverdacht gegen Yousif A. laut geworden, wie der Norddeutsche Rundfunk berichtet hatte. Demnach hatte Yousif A. gegenüber einem Vertreter der irakischen Botschaft eine Tatbeteiligung bestritten. Außerdem gab ein unbeteiligter Zeuge gegenüber der Polizei an, dass A. während des Angriffs auf Daniel H. mehrere Meter abseits gestanden habe.

Der Tod des 35-jährigen Daniel H. hatte zu einer Reihe von ausländerfeindlichen Protesten in Chemnitz geführt und eine innenpolitische Debatte um den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, ausgelöst. Er hatte zwischenzeitlich den Eindruck erweckt, ein Video, das Ausschreitungen gegen Ausländer zeigte, sei möglicherweise nicht echt. Über die ursprüngliche Tat ist nach wie vor wenig bekannt, verhaftet wurden an dem Tag, als der 35-jährige Daniel H. durch Messerstiche tödlich verletzt wurde, nur Alaa S. und Yousif A.