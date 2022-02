Nicht nur Deutschland, sondern auch weite Teile Europas sind von dem heftigen Wind und Unwettern betroffen. In den Niederlanden und Irland forderte der Sturm Todesopfer. So ist in Amsterdam ein Mensch am Freitagnachmittag von einem umstürzenden Baum erschlagen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Wenige Stunden später wurde ein Fahrradfahrer im Süden der Stadt von einem Baum getötet. In Diemen im Osten der Hauptstadt starb ein Mensch, nachdem ein Baum auf sein Auto gefallen war. Im Süden des Landes wurde eine Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Sturm mit orkanartigen Böen legte das öffentliche Leben in großen Teilen des Landes lahm. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt und Lastwagen stürzten um. In Den Haag blies der Wind das Dach vom Fußballstadion. Der Zug- und öffentliche Nahverkehr wurden eingestellt. Schulen sowie Test- und Impfzentren schlossen. Die extremen Wetterbedingungen sorgten auch für Ausfälle und Verspätungen am Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Auch Irland ist schwer getroffen. Dort kam ein Mann ums Leben - ebenfalls wegen eines umstürzenden Baumes. Der Beschäftigte der Stadt Wexford war draußen im Einsatz, als das Unglück passierte. Das Sturmtief schnitt auf der irischen Insel etwa 80 000 Haushalte und Betriebe von der Stromversorgung ab. Etliche Flüge von Dublin und Cork aus sowie Fährverbindungen wurden gestrichen. Am Leuchtturm Roches Point am Hafen von Cork wurden zeitweise Windgeschwindigkeiten von 137 Stundenkilometern gemessen.

In Hamburg stürzte ebenfalls ein Baum auf parkende Autos, dort hatte ein Kind Glück im Unglück: Es war mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als der Baum umfiel, wie ein Polizeisprecher sagte, und überlebte leicht verletzt. (18.02.2022)

Verwüstung in Großbritannien

Der Sturm hat am Freitag in Großbritannien das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt und Zerstörung angerichtet. In London wurde erstmals die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Sie galt auch für Teile Südwest- und Südostenglands sowie Wales. Bürgermeister Sadiq Khan forderte die Menschen in der britischen Hauptstadt dazu auf, zuhause zu bleiben. Wegen umherfliegender Trümmerteile bestehe Lebensgefahr, warnte der Wetterdienst Met Office.

Auf Videos, die im Internet kursierten, war zu sehen, wie die Bespannung des Millennium-Domes im Londoner Stadtteil Greenwich teilweise fortgerissen wurde. Unter der zur Jahrtausendwende errichteten zeltartigen Konstruktion befindet sich die O2-Arena, in der es oft Musik- und Sportveranstaltungen gibt. Der Zugverkehr in London wurde teilweise eingestellt. Sturmtief Eunice, das in Deutschland Zeynep getauft wurde, gilt als einer der schwersten Stürme seit mehreren Jahrzehnten in Großbritannien. Auf der Isle of Wight wurde mit rund 196 Stundenkilometern die höchste je in England gemessene Windgeschwindigkeit registriert, wie der Wetterdienst mitteilte.

Am Flughäfen Heathrow und dem London City Airport wurden Dutzende Flüge gestrichen. Der Hafen von Dover wurde geschlossen, nachdem zuvor Fährverbindungen reihenweise gestrichen worden waren. In Wales wurde der Zugverkehr am Freitag komplett eingestellt. Zehntausende Haushalte in Großbritannien und Irland waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Straßen und Brücken wurden gesperrt. Trotzdem gab es Berichte über Menschen, die sich gefährlich nah an Uferbefestigungen an der Küste begaben oder sogar ins Meer schwimmen gingen. (18.02.2022)

DWD warnt vor Lebensgefahr durch umstürzende Bäume

In Deutschland warnen Experten auf allen Kanälen vor Schäden und Unfällen. "Alles, was auf der Terrasse ist, was nicht niet- und nagelfest ist, am besten reinholen, in die Garage stellen", sagte etwa Christopher Rehnert, Leiter der Feuerwehr Lüdenscheid, am Morgen in der ARD. Blumenkästen oder andere Gegenstände sollten von Balkonen entfernt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor extremen Orkanböen an der Nordsee mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde ab Freitagnachmittag. Es bestehe Lebensgefahr durch umstürzende Bäume.

"Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien! Verlassen Sie nicht das Haus!" hieß es auf der Website des DWD. (18.02.2022)

Bahn stellt Regionalverkehr im Norden nach und nach ein

Detailansicht öffnen Am Freitag ist der Hamburger Fischmarkt erneut überschwemmt worden. (Foto: dpa)

Die Deutsche Bahn stellt den Regionalverkehr in Teilen Norddeutschlands und Nordrhein-Westfalens wegen des angekündigten Sturms nach und nach ein. Das kündigte sie für den Tagesverlauf in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Teilen von Nordrhein-Westfalen an. Der Schutz der Reisenden und der Beschäftigten habe Vorrang, hieß es. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremen Orkanböen und orkanartigen Böen.

Zudem rät die Bahn dazu, für den späten Freitagnachmittag geplante Reisen vorzuziehen. "Es ist ab den Nachmittagsstunden mit erheblichen Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs zu rechnen", teilte sie mit. Fahrgäste können ihre für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag gebuchten Fahrkarten bis zum 27. Februar flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren, wenn sie Reisen wegen des Sturms verschieben. Die Bahn bittet ihre Fahrgäste, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung hier zu informieren. Auch am Samstag werde es bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Während des Sturms hatte die Bahn am Donnerstagmorgen den Betrieb in Norddeutschland vorübergehend eingestellt. Inzwischen fahren nach Unternehmensangaben vier Fünftel der Fernverkehrszüge, 80 Prozent der Halte seien pünktlich. Insbesondere zwischen Berlin und Hamburg sowie zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen seien wieder Fernverkehrszüge unterwegs, teilte die Bahn mit. Dennoch komme es wegen gesperrter Streckenabschnitte im Fernverkehr weiter zu Einschränkungen. Auf den Strecken von Berlin Richtung Ostseeküste und nördlich von Hamburg und Münster sowie den internationalen Verbindungen von Frankfurt/Main und Berlin nach Amsterdam fahren noch keine ICE und Intercity-Züge. (18.02.2022)

Sturm weht Lagermauer in KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen um

Sturmtief Ylenia hat in der Nacht zu Donnerstag Teile der östlichen Lagermauer der brandenburgischen KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen zum Einsturz gebracht. Die rund 2,80 Meter hohe Mauer wurde auf einer Länge von etwa 200 Metern umgeweht, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Freitag in Oranienburg mitteilte. Der entstandene Schaden lasse sich derzeit noch nicht beziffern, bewege sich aber vermutlich im sechsstelligen Bereich.

Die 1937 errichtete und weitgehend original erhaltene Lagermauer des KZ Sachsenhausen war Teil der Sicherungsanlagen, die das Häftlingslager umgaben. Sie bestanden aus einem Todesstreifen, den die Häftlinge nicht betreten durften, einem elektrisch geladenen Zaun, dem Posteingang und der Lagermauer. Bereits in der Vergangenheit sei die historische Lagermauer mehrfach durch Orkanstürme beschädigt worden. (18.02.2022)

Experten rechnen mit schwerer Sturmflut

An der deutschen Nordseeküste ist eine schwere Sturmflut zu erwarten. Für Hamburg rechne man mit Wasserständen von drei Metern über dem normalen Hochwasser; der höchste Stand werde wahrscheinlich zwischen fünf und sechs Uhr am Samstagmorgen erreicht, sagte Bernd Brügge vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Für Hochwasserschutzeinrichtungen und Deiche werde das aber nicht zum Problem. Brügge erinnerte an die Sturmflut von 1976, die 4,64 Meter über dem normalen Hochwasser in der Hansestadt erreicht hatte.

Die A7 südlich des Elbtunnels wurde am Freitagabend bereits teilweise so stark überflutet, dass mindestens eine Spur gesperrt wurde. Ehe das Wasser nicht abgepumpt worden sei, könne die Spur nicht genutzt werden, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.

Für Schleswig-Holstein rechnet das BSH in Büsum mit 2,5 Metern über dem normalen Hochwasser, am Eidersperrwerk mit 3,0 Metern. Wetterexperte Frank Böttcher schätzt den heranziehenden Sturm an der oberen Grenze dessen ein, was meteorologisch an der Küste möglich sei. Er könne historische Dimensionen erreichen. Dass dennoch keine höhere Sturmflut erwartet wird, liegt nach Brügges Angaben unter anderem am zeitlichen Ablauf. Das stärkste Windfeld und das Hochwasser fielen zeitlich nicht zusammen. Zu einer sehr schweren Sturmflut, die bei 3,5 Metern über dem normalen Hochwasser beginnt, werde es wahrscheinlich nicht kommen. "Das sehen wir zurzeit noch nicht", sagte Brügge.

Auch an der Küste in Niedersachsen rechnen Küstenschützer mit hohen Wasserständen in der Nacht zum Samstag. "Wir gehen davon aus, dass wir es mit einer schweren Sturmflut zu tun bekommen werden", sagte der Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Carsten Lippe. Wegen der zu erwartenden erhöhten Wasserstände vor allem in den Flusstrichtern werden Sperrwerke geschlossen - voraussichtlich auch das große Emssperrwerk bei Gandersum. Der Sturmflutwarndienst der landeseigenen Behörde erwartet für das Hochwasser in der Nacht zum Samstag, dass die Flut zwischen 2,25 und 2,5 Meter höher auflaufen könnte als das mittlere Tidehochwasser. Damit werde die Schwelle nach NLKWN-Definition zur schweren Sturmflut überschritten, sagte Lippe. (18.02.2022)

Sturm trifft bis Samstagfrüh vor allem die Nordhälfte Deutschlands

Die Verschnaufpause für die Einsatzkräfte ist nur von kurzer Dauer: Schon am Freitagnachmittag droht der nächste schwere Sturm in Deutschland. Zeynep könnte sogar noch heftiger werden als Tief Ylenia, das am Donnerstag zu Zugausfällen und mindestens zwei tödlichen Unfällen geführt hatte. Schwerpunkt der neuen Sturm- beziehungsweise sogar Orkanlage sei bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands, sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus. Betroffen seien Teile der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen. (18.02.2022)

Mindestens zwei Tote durch "Ylenia"

Das Sturmtief Ylenia hat zwei Todesopfer gefordert. Ein 37 Jahre alter Mann war in seinem Auto gegen neun Uhr morgens am Donnerstag auf der L252 zwischen Bad Bevensen und Seedorf im Landkreis Uelzen in Niedersachsen unterwegs, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße gesperrt.

Ein 55-Jähriger starb bei einem Autounfall auf einer Landstraße in Sachsen-Anhalt. Ein Baum sei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes gefallen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich der fahrende Wagen am Morgen überschlagen. Der Mann starb noch am Unfallort im Kreis Mansfeld-Südharz, wie es hieß.

Im bayerischen Germering wurde ein Mann von einem Baum getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige sei aber außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Donnerstagmorgen zu seinem Wagen gegangen und von dem Nadelbaum getroffen worden, als er einsteigen wollte. Eine Frau bemerkte den bewusstlosen Mann unter dem abgebrochenen Baum und rief die Polizei. Die Feuerwehr trug den Baum ab. (17.02.2022)

Hamburger Fischmarkt erneut unter Wasser

Nach dem Sturm am Donnerstag ist am frühen Freitagmorgen erneut der Hamburger Fischmarkt überspült worden. Am Messpunkt St. Pauli erreichte der Wasserstand laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 1,49 Meter über dem mittleren Hochwasser - einen Zentimeter unter der Grenze für Sturmfluten. Für Samstag rechnet das BSH mit Wasserständen von bis zu drei Metern über dem mittleren Hochwasser, das entspricht einer schweren Sturmflut. Der Höchstwert soll voraussichtlich am frühen Samstagmorgen erreicht werden.

Am Donnerstagmorgen war die Elbe für große Schiffe, die länger als 330 Meter und/oder breiter als 45 Meter sind, gesperrt worden. Das Video eines NDR-Journalisten auf Twitter zeigte, wie eine Hamburger Hafenfähre auf der Elbe von einer großen Welle getroffen wurde. Die Frontscheiben wurden zerschlagen, Wasser drang in den Fahrgastraum ein. Nach dpa-Informationen gab es einen leicht verletzten Passagier. (18.02.2022)