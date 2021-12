Von Peter Burghardt, Hamburg

Der Leinpfad im Hamburger Norden, schöne Lage. Auf der einen Seite Villen, auf der anderen Seite ein schmaler Arm der Alster, die Außenalster liegt gleich nebenan. Auch in dieser Straße sind ein paar der Gedenksteine zu finden, die an Opfer der Nazis erinnern, wenn auch wenige im Vergleich zum Beispiel zur Isestraße um die Ecke, wo Angela Merkel ihre ersten Tage verbrachte.

Vor einem weißen, verschnörkelten Stadthaus am Leinpfad lag für ein paar Wochen ein solcher Stolperstein, quadratisch und poliert. "Hier wohnte Paula Jacobson, geb. Friedheim", stand darauf, in Messing graviert. "Jg. 1899. Gedemütigt/entrechtet. Flucht in den Tod 19.9.1934." Die Hamburger Stolperstein-Initiative um den Kunstsammler Peter Hess verlegte Mitte Oktober das Mahnmal, um auf den Suizid der Jüdin Jacobson in düsteren Zeiten aufmerksam zu machen. Wenig später war der Stein verschwunden. Stattdessen trafen die Initiatoren auf dem Gehweg auf eine etwas hellere Gehwegplatte zwischen den anderen Gehwegplatten, professionell verlegt. So als habe es Paula Jacobson hier nie gegeben.

Jetzt liegen dort an einem verregneten Herbsttag allerdings Blumen, da stehen auch Grabkerzen. Da sind außerdem ein Foto des Stolpersteins und eine Notiz, beides in Plastikhüllen, auf dem Papier steht: "Zur Erinnerung an Paula Jacobson, deren Stolperstein hier widerrechtlich entfernt wurde." Es gab eine kleine Demo an dieser Stelle, Politiker versprechen Ersatz, Zeitungen berichten. Wer auch immer das Gedenken an Paula Jacobson verstecken wollte, hat exakt das Gegenteil erreicht.

Detailansicht öffnen Stolperstein für Paula Jacobsen, jetzt ist er verschwunden. (Foto: Stolpersteine Hamburg/Stolpersteine Hamburg)

Auf einmal ist die fürchterliche Vergangenheit dieser Adresse Thema, die Hamburger Morgenpost hat die Geschichte zuerst aufgegriffen. So ist nicht nur bekannt, dass sich Paula Jacobson im Zuge des NS-Terrors am Leinpfad das Leben genommen hatte. Es kam auch heraus, dass der jüdische Eigentümer Alfred Moritzen die Immobilie 1939 im Rahmen der sogenannten Arisierung an eine Eva Katharina Augusta Fritze verkaufen musste, für lächerliche 55 000 Reichsmark, danach entkam Moritzen nach Dänemark. Die Mopo druckte den maschinengetippten Kaufvertrag ab; heutzutage muss die blendend weiße Villa mit den Initialen an den drei glänzenden Klingelschildern Millionen Euro wert sein.

Das Haus wurde dann zum Dienstsitz des SS- und Polizeigerichts XII, zuständig für die SS in Konzentrationslagern wie Neuengamme, das ist leicht zu entdecken in Archiven. Hamburgs oberster SS- und Polizeiführer war ab 1943 Georg-Henning Graf von Bassewitz-Behr, Himmlers Mann an Alster und Elbe. Die Familie von Bassewitz-Behr wiederum bewohnte mit ihren Bediensteten im Hamburger Stadtteil Alsterdorf ein enormes Backsteingebäude, Bebelallee 80, seinerzeit Adolf-Hitler-Straße 80. Kurios: Wer die Adressen am Leinpfad und an der Bebelallee googelt, der trifft auf eine "Leinpfad 20 GmbH", Sitz in der Bebelallee 80, angeblich eine Vermögensverwaltung.

"Es begann in unseren Nachbarschaften"

Peter Hess hat in der Villa am Leinpfad geklingelt, gefragt, bekam keine Antwort. Seit 2002 recherchiert seine Gruppe, sucht nach früheren Wohnsitzen von Ermordeten, nach Namen und Biografien. 1995 hatte der Kölner Künstler Gunter Demnig damit begonnen, auf diese Weise europaweit denjenigen kleine Denkmäler zu setzen, die von den nationalsozialistischen Gewaltherrschern aus ihren Häusern und Wohnungen gezerrt oder getrieben und häufig in Vernichtungslager deportiert wurden. Vor manchen Hamburger Hauseingängen wird an ganze Familien erinnert. "Das Grauen begann nicht erst in Auschwitz, Treblinka oder in anderen Lagern", lautet die Botschaft. "Es begann in unseren Nachbarschaften, in unserem Haus, vor unserer Tür!"

Hess hat viel erlebt in all den Jahren. Er war auch bei Diskussionen in München dabei, wo das Projekt bei der Stadt und der jüdischen Gemeinde nicht gut ankam. Es hieß, dass mit Füßen auf Juden herumgetreten werde. Zwei Stolpersteine wurden abgebaut. In Hamburg geht es leichter, im Prinzip. 6193 Stolpersteine gibt es aktuell in der Hansestadt, Paula Jacobson mitgezählt, dreimal im Jahr kommt Künstler Demnig vorbei. Vereinzelten Widerstand kennen die Stolperstein-Verleger auch hier, Schmierereien und so weiter. Sie erstatten Strafanzeige, die Ermittlungen verlaufen gewöhnlich im Sande. Aber dass ein Stein einfach herausgerissen und der Fußweg wieder zugepflastert wird?

Detailansicht öffnen Der Stein ist weg, eine neue Gehwegplatte verlegt - gemeldet hat sich deshalb noch niemand. (Foto: Olaf Wunder/Olaf Wunder)

Hess und seine Leute lassen die Mahnmale vorher stets genehmigen, sie kündigen deren Verlegung auch bei den Anwohnern an, mit Zetteln im Briefkasten etwa, auch weil oft Paten für die Steine gesucht werden. Werden sie beschädigt, dann rufen in der Regel die Bewohner der Häuser oder Nachbarn an und sagen Bescheid. In diesem Fall: nichts. Kein Wort. Von niemandem an diesem Ort. Obwohl das einbetonierte Viereck für Paula Jacobson auf dem öffentlichen Trottoir vor diesem Haus am Leinpfad ausgegraben und die Steinplatte eingesetzt worden sein muss, dafür braucht man Werkzeug und Experten. Das sollte eigentlich auffallen.

"Finster", sagt Peter Hess. "Wieso meldet sich kein Mensch?" Er hat den Eindruck, als wolle man die Geschichte mancherorts besonders gerne vergessen, als störe dort diese Erinnerung. Er will nicht verallgemeinern, aber es sei nicht das erste Mal, dass er in dieser sehr bürgerlichen Gegend anders als in der Umgebung auf Ablehnung stoße.

Vor vielen Jahren habe ihn ein Hamburger mal ganz freundlich gefragt: "Mensch, Herr Hess, können Sie das nicht woandershin verlegen?" Sein Opa habe das Haus einst günstig von Juden bekommen. Er solle als Enkel froh sein über die Erinnerung, riet ihm Hess. Manche Angehörige der Opfer reisen extra nach Hamburg, wenn sie erfahren, wo genau ihre von den Nazis ermordeten Verwandten lebten. Von deren Leben in Hamburg blieb nur ein Quadrat im Boden. Den Diebstahl des Stolpersteins für Paula Jacobson hat Hamburgs Politik verurteilt, er soll bald ersetzt werden. Peter Hess geht davon aus, dass er dann kein zweites Mal entfernt wird.