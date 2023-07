Shelby Lynn, 24, irische Ex-Rammstein-Konzertbesucherin, hat in Berlin zu Gleichberechtigung aufgerufen. "Es ist noch immer so, dass man Frauen sehen soll, aber nicht hören", sagte sie am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Initiative "Frauen 100" vor applaudierenden Politikerinnen, Schauspielerinnen, Influencerinnen und einem Schriftsteller. Sobald eine Frau das Wort ergreife, heiße es: "Wie kann sie es wagen?" Seit sie vor rund zwei Monaten von ihren Erfahrungen bei einem Konzert in Vilnius berichtet und damit Recherchen rund um die Band Rammstein ausgelöst hatte, hätten sie täglich neue Berichte von betroffenen Frauen erreicht. Frontsänger Till Lindemann geht unterdessen gegen Lynns Aussage vor, sie vermute, beim Konzert unter Drogen gesetzt worden zu sein. Die polizeilichen Ermittlungen wurden eingestellt. "Ich werde niemals meinen Mund halten", sagte Lynn in Berlin unter Tränen.

Matt Damon, 52, US-amerikanischer Schauspieler, hat ein Zwiebelkusstrauma. Bei den Dreharbeiten zum Film "Wir kaufen einen Zoo" habe er seine Kollegin Scarlett Johansson küssen müssen, sagte er nun im Gespräch mit seiner britischen Kollegin Emily Blunt für das Portal Lad Bible: "Es war die Hölle." Denn Johansson hatte sich in der Mittagspause für ein Zwiebelsandwich entschieden - beide waren davon ausgegangen, dass die Kussszene fertig abgedreht sei. Nach der Pause aber hatte der Regisseur noch mal Nahaufnahmen der Szene eingeplant. Johansson habe "Oh, Mist" gerufen, sagte Damon. Er habe dann die ganze Zeit Witze darüber gemacht.

Roman Gottschalk, 40, Golfer, Youtuber und Sohn von Thomas, 73, war früher unter falschem Namen unterwegs. Dem Spiegel erzählte er, seine Eltern hätten ihn zu Snowboardkursen oder fürs Fußballcamp unter anderem als "Roman Heidenreich" angemeldet, um ihn zu schützen. Als er beim Skirennen einmal Zweiter wurde, habe er es schade gefunden, dass auf der Siegerliste nicht sein echter Name stand. "Ich bin stolz auf meinen Namen", sagte er nun. Gottschalk junior, der Handicap 6,7 hat, tritt heute selbst für seinen Youtube-Kanal "Golf mit Gottschalk" vor die Kamera - obwohl er laut eigener Einschätzung eigentlich schüchtern ist. In den ersten Folgen werde Mike Krüger dabei sein, und natürlich sein Vater. Der mache sich auf dem Platz nicht so gut, habe aber immerhin auf Anhieb den Ball getroffen. Thomas Gottschalk hatte sich in der Vergangenheit wiederholt skeptisch über Influencer und andere Internet-Promis geäußert.

Aykut Anhan, 37, bekannt als Haftbefehl, zeigt sich als Retter in der Not. Der Rapper hat auf Tiktok ein Video veröffentlicht, in dem er einer Frau hilft, die ihre Rechnung nicht bezahlen konnte oder wollte. Er filmt zunächst aus dem Auto heraus, zu sehen ist die Frau, die am Straßenrand von mehreren Personen, offenbar Kellnern, festgehalten wird. Er brüllt, was denn los sei, lässt den Wagen anhalten und steigt dann mit den Worten "Baba Haft muss hier alles klären" aus. Einer der Kellner sagt, die Frau habe eine Rechnung von 50 Euro nur zu Hälfte bezahlt, die Polizei sei bereits verständigt. Haftbefehl drückt dem Mann daraufhin einen 200-Euro-Schein in die Hand. "Sie hat Hunger, und sie wollte was essen", sagt er. Ein Darmstädter Restaurant bestätigte der FAZ, dass das Video echt sei - die Polizei habe man wieder abbestellt.