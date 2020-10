Razzia in NRW

Die Polizei hat das Areal einer Eventagentur in Goch am Niederrhein durchsucht. Dort sollen mehrere Personen gegen ihren Willen festgehalten worden sein.

Bei einem größeren Polizeieinsatz in Goch am Niederrhein sind die Ermittler auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters offenbar auf eine Sekte gestoßen. Eine 25-Jährige soll dort mutmaßlich gegen ihren Willen festgehalten worden sein, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve am Mittwoch. Ein 58 Jahre alter Niederländer, der sich selbst als "Prophet" bezeichne, sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Verdacht richte sich gegen Verantwortliche des Unternehmens, hieß es zunächst. Dabei gibt es laut Polizeisprecherin Hinweise darauf, dass es sich um Personen handele, "die im Zusammenhang mit einer Glaubensgemeinschaft stehen und die auf dem Eventgelände einer Geschäftstätigkeit nachgehen und verschiedene Veranstaltungen durchführen".

Die Beamten trafen bei der mehrstündigen Aktion "mit Unterstützung einer Hundertschaft" insgesamt 54 Personen an, darunter auch Kinder. In einem Wohngebäude stieß die Polizei auf die 25-Jährige, die Opfer der Freiheitsberaubung geworden sein soll. Es habe keine Verletzten gegeben und sich auch nicht um eine Geiselnahme gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler stellten zahlreiche Beweismittel sicher, darunter Datenträger, die nun ausgewertet werden. Darüber hinaus wurden zwei Schreckschusspistolen aufgefunden.