5. August 2018, 10:04 Uhr Schweiz Junkers Ju-52 am Piz Segnas abgestürzt

Das Flugzeug ist an der Westflanke des Berges Piz Segnas im Osten des Landes abgestürzt, auf etwa 2540 Metern Höhe.

Bis jetzt gibt es keine Angaben zu Toten oder Verletzten.

Die Maschine verfügt über 20 Plätze, inklusive drei Crewmitglieder.

In den Schweizer Alpen ist am Samstagabend ein Flugzeug abgestürzt. Die Ursache ist unklar. Bis jetzt gibt es keine Angaben zu Toten oder Verletzten. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt sprach auf Twitter allerdings bereits von "Opfern". Auch die Airline teilte auf ihrer Webseite mit, man sei "tief traurig und denkt an die Passagiere, die Crew und Familien und Freunde der Verunglückten". Die Bergungsarbeiten dauern an.

Der Kantonspolizei Graubünden zufolge geschah der Absturz an der Westflanke des Berges Piz Segnas im Osten des Landes, auf etwa 2540 Metern Höhe. Die Polizei war bereits in der Nacht mit mehreren Helikoptern und einem Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Die Kantonspolizei hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet: 081 256 56 56.

Gestern war ein trauriger Tag für die Schweizer Zivilaviatik. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. — BAZL-OFAC-UFAC (@bazlCH) 5. August 2018

Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein Modell des Typs Junkers Ju-52. Sie wurde 1939 gebaut und gehört zu JU-Air. Die Firma ist im schweizerischen Dübendorf bei Zürich ansässig und veranstaltet wöchentlich Rundflüge über die Alpen. Der Flugbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt, teilte JU-Air mit.

Die Ju-Air gehört zum Verein von Freunden der schweizerischen Luftwaffe (VFL), der 1981 drei ausgemusterte Junkers-Maschinen übernommen hatte. Das auch "Tante Ju" genannte Modell ist eines der bekanntesten historischen Flugzeuge, dem Anbieter zufolge verfügte die nun abgestürzte Maschine über 20 Plätze, inklusive drei Crewmitglieder. Die verunglückte Maschine mit der Kennung "HB-HOT" war in der Vergangenheit auch zu Rundflügen vom Flugplatz Schleißheim bei München gestartet, das bestätigte der Schleißheimer Flugleiter Felix Siefken.

Die Junkers Ju-52 steht wie kaum ein anderes Flugzeug für die deutsche Luftfahrtgeschichte, sie gilt als erstes Passagierflugzeug der Welt. Mit ihr begann in Deutschland vor gut acht Jahrzehnten die kommerzielle Luftfahrt. Die Lufthansa startete von Deutschland aus mit Junkers-Flugzeugen unter anderem zu Zielen in Nord- und Südamerika sowie in Asien. In den dreißiger Jahren war die Ju-52 das meistgeflogene Flugzeug Europas.