Was ist, wenn jemand, der eindeutig verloren hat, immer wieder behauptet: "I will win"? Wenn er wie wild twittert: "Warum zählen sie in North Carolina so lange? Mit der Nachzählung werden wir auch Georgia gewinnen!" Nun, dabei könnte es sich, wie im Falle von Donald Trump, womöglich um einen schlechten Verlierer handeln. Aber keine Sorge, als solcher ist er keineswegs allein. Und interessant, was für unterschiedliche Typen es im "Mensch ärgere Dich nicht" des Lebens noch so gibt.