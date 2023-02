In Recklinghausen hat es am Donnerstagabend ein schweres Zugunglück gegeben.

Das Unglück hat sich gegen 18 Uhr ereignet, doch lange ist am Abend unklar, wie viele Personen zu Schaden gekommen sind. Erst gegen 23 Uhr meldet sich das Innenministerium mit ersten Details.

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Güterzug habe mehrere Menschen erfasst und möglicherweise mehrere hundert Meter weit mitgeschleift, sagt eine Sprecherin der Polizei zunächst.

Lange ist unklar, wie viele Menschen tatsächlich zu Schaden gekommen sind. Es heißt von Seiten der Rettungskräfte nur, man suche die Gleise ab. Dazu setze man eine Drohne ein, weil ein Hubschrauber wegen des schlechten Wetters nicht starten könne.

Am späten Abend dann äußert sich das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen: Es seien zwei Kinder verunglückt, eines sei ums Leben gekommen, eines schwer verletzt, sagt ein Sprecher des Lagezentrums. Zur Identität und zum Alter der Kinder macht das Ministerium keine Angaben. Außerdem ist gegen 23 Uhr noch immer nicht restlos klar, ob womöglich weitere Personen zu Schaden gekommen sind.

Der Unfall habe sich gegen 18.12 Uhr ereignet, berichtet der WDR unter Bezug auf die die Polizei. Offenbar liegt die Unglücksstelle etwa 500 Meter entfernt vom Hauptbahnhof in Recklinghausen, einer 170 000-Einwohner-Stadt im nördlichen Ruhrgebiet.

Die Bahnstrecke sowie die Straßen in der Umgebung werden nach dem Unglück weiträumig abgesperrt. Die Bahnstrecke zwischen Gladbeck und dem Hauptbahnhof von Recklinghausen ist gesperrt. Es gebe Einschränkungen im Regionalverkehr, der Fernverkehr sei nicht betroffen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) macht sich am späten Abend auf den Weg nach Recklinghausen, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. An der Unglückstelle sind mehrere Dutzend Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizisten im Einsatz.