Von Michael Neudecker, London

Der Polsterer und Schreiner John Webb hat mehrere hübsche Möbelstücke gemacht, manche sind noch heute in Ausstellungen zu besichtigen, eines ist weltberühmt: Der Thron der britischen Monarchen im House of Lords aus dem Jahr 1847. Er entstand, wie die meisten anderen Möbel Webbs, in der Bond Street im Londoner Nordosten. Das Design stammt von Architekt Augustus Welby Pugin, der auch für den Elizabeth Tower verantwortlich war, in dem die Glocke Big Ben hängt.

Inspiriert wurde Pugin vom Krönungsstuhl, und man erkennt Ähnlichkeiten, wenn man die beiden Stühle vergleicht - aber auch einen Unterschied: Der Thron im Oberhaus schaut aus, wie man sich einen Thron vorstellt, voller Gold und Kitsch. Der Krönungsstuhl in Westminster Abbey sieht eher aus wie ein unbequemer Sitz vom Antiquitätenmarkt in Portobello Road.

Am 2. Juni 1953 saß Elizabeth II. auf diesem jahrhundertealten Holzstuhl anlässlich ihrer Krönung in Westminster Abbey. Zur Königin war sie schon durch den Tod ihres Vaters George VI. geworden, am 6. Februar 1952, an diesem Sonntag ist das 70 Jahre her. Viel wird zum Platin-Jubiläum der Queen geschrieben, im Parlament beglückwünschte sie Premierminister Boris Johnson diese Woche. Die Feierlichkeiten finden im Juni statt, das Programm ist umfassend, schließlich saß kein Monarch weltweit so lange auf dem Thron. Eine Frage, die sich dabei auch aufdrängt, ist: auf welchem Thron eigentlich?

Die britische Monarchin hat nicht einen, sondern mehrere Thronstühle. Der aufwändig gestaltete Thron, der am Kopfende des Saals im ersten Stock des House of Lords steht, gilt als der, den sie am häufigsten benutzt. Auf ihm sitzt sie jedes Jahr, wenn sie das Parlamentsjahr eröffnet, die Zeremonie wird live im Fernsehen übertragen. Bis vor ein paar Jahren saß die Queen mit Umhang und Krone dort, inzwischen aber ist der 95-Jährigen beides zu beschwerlich. Im vergangenen Jahr saß trug sie also, was sie immer trägt: einfarbiges Kostüm, Hut, Handtasche.

Der Thron im House of Lords ist nicht personalisiert

An der Spitze der Stuhllehne ist eine Krone angebracht, als Symbol dafür, dass die Monarchin über allen im Saal steht. An den Seiten der Rücklehne sitzen Engel, an der Lehne sind der englische Nationalheilige, der Heilige Georg, sowie vier Ritter zu sehen, die die königlichen Ritterorden repräsentieren. Die Sitzfläche ist mir scharlachrotem Samt ausgekleidet.

Detailansicht öffnen Voller Gold und Kitsch: Den aufwändig gestalteten Thron im ersten Stock des House of Lords benutzt die Queen am häufigsten. (Foto: imago/robertharding)

2002, als der inzwischen verstorbene Sänger Michael Jackson eine Führung durch das Parlament bekam, soll er zu seiner Entourage beim Anblick des Thrones gesagt haben: "Den will ich haben." Woraufhin, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, eine seiner Assistentinnen sich bei seinen Bodyguards erkundigt haben soll, ob sie diesen denn überhaupt auf Jacksons Ranch transportieren könnten.

Der Thron steht noch immer im House of Lords, er wird dort auch bleiben - im Gegensatz zu den anderen Thronstühlen ist er nicht personalisiert, jeder Monarch und jede Monarchin kann ihn nutzen.

Detailansicht öffnen Im Thronsaal des Buckingham Palace stehen die Stühle mit den Insignien der Queen und ihres verstorbenen Mannes, Prinz Philip. (Foto: Peter Macdiarmid/Getty Images)

In Buckingham Palace dagegen steht im großen Thronsaal auf einem mit rotem Teppich ausgekleideten Podest ein rot bezogener Thronstuhl mit vergoldeten Füßen, auf dem die Insignien der Queen aufgestickt sind: "EIIR". Daneben steht der Stuhl ihres verstorbenen Mannes Prinz Philip, verziert mit einem "P" und seiner Prinzenkrone. Im Thronsaal finden sich noch einige andere Thronstühle von Elisabeths Vorgänger und Vorgängerinnen, wobei jeder anders aussieht. Der Stuhl von Queen Victoria etwa ist rundherum vergoldet und etwas niedriger, Victoria war nur 1,52 Meter groß.

Unter dem Krönungsstuhl liegt ein schottischer Sandsteinblock

Ein weiterer Thron steht in Windsor Castle, einem der Residenzen des Königshauses. Und dann ist da noch der Krönungsstuhl, der einst Vorbild für den Thron von Architekt Pugin und Möbelschreiber Webb war. Der 2,05 Meter hohe Stuhl wurde auf Anweisung von König Edward I. um 1300 gebaut, er steht in Westminster Abbey und wird ausschließlich für die Krönungszeremonie verwendet. 2012 wurde er restauriert, und natürlich tut man ihm Unrecht, wenn man ihn mit den Möbeln des Touristenmarktes in Notting Hill vergleicht. Er ist der wichtigste Stuhl im Königreich, seit dem frühen 16. Jahrhundert wird er getragen von Löwen. Im 18. Jahrhundert ersetzten neue Löwen die alten, seitdem sind sie gülden.

Detailansicht öffnen Der Krönungsstuhl mit dem Sandsteinblock darunter. Er ist mehr als zwei Meter hoch und wird ausschließlich für die Krönungszeremonie verwendet. (Foto: Jacqueline Arzt/AP)

Unter dem Stuhl befindet sich während der Krönung der "Stone of Scone", ein Sandsteinblock, auf dem jahrhundertelang die Könige Schottlands gekrönt wurden. Seit Schottland zum Vereinigten Königreich gehört, wird der Stein zur Krönung symbolisch unter den Thron gelegt. 1996 ließ der damalige Premierminister John Major den Sandsteinblock nach 700 Jahren zurück nach Schottland bringen, als Geste. Erst zur nächsten Krönung wird er wieder zurückgeholt - aber das kann noch eine Weile dauern.