27. Juni 2019, 13:21 Uhr Prozess in Detmold Missbrauch in Lügde - beide Hauptangeklagte legen Geständnisse ab

Im Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde haben die beiden Hauptangeklagten Geständnisse abgelegt.

Andreas V. (56) und Mario S. (34) räumten die angeklagten Taten am Donnerstag vor dem Detmolder Landgericht weitestgehend ein.

Von Jana Stegemann , Detmold

Die kleinste Staatsanwaltschaft Nordrhein-Westfalens hat Monate auf diesen Tag hingearbeitet: Am Landgericht Detmold begann am Donnerstagmorgen der Prozess im größten Missbrauchsfall des Bundeslandes - und gleich am ersten Verhandlungstag legten die beiden Hauptangeklagten Geständnisse ab. Andreas V. (56) und Mario S. (34) räumten die angeklagten Taten am Donnerstag vor dem Detmolder Landgericht weitestgehend ein.

V. schloss in seinem Geständnis nur eine kleine Anzahl der Vorwürfe aus. S. gestand alle gegen ihn erhobenen Anschuldigungen und äußerte sich auch vor Gericht. "In der JVA wurde mir klar, was ich da angerichtet habe, nachdem ich die Anklageschrift mehrfach gelesen habe. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich das natürlich machen." Mit seinem Geständnis wolle er den Opfern weiteres Leid ersparen.

Pünktlich um 9 Uhr hatte die Vorsitzende Richterin Anke Grudda im Saal 165 die Verhandlung gegen die drei Angeklagten Andreas V., Mario S. und Heiko V. unter den Augen von 18 Nebenklägeranwälten, 30 Journalisten sowie 30 Zuschauern eröffnet.

Grudda, die in Detmold bereits einen der letzten großen NS-Prozesse der Nachkriegszeit gegen einen früheren Auschwitz-Aufseher geleitet hat, warnte zum Prozessauftakt vor einer Vorverurteilung der Angeklagten. "Es ist zweifelsohne abscheulich, es ist erschreckend, was da passiert sein soll. Das alles macht fassungslos. Aber in diesem Gerichtssaal gilt die Unschuldsvermutung auch für die drei Angeklagten", sagte sie. Es würden in diesem Verfahren nicht die Behördenfehler, sondern die individuelle Schuld der Angeklagten verhandelt.

In der 100 Seite langen Anklage, die aus Gründen des Opferschutzes unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen wurde, werden dem 56-jährigen Dauercamper Andreas V. und dem 34-jährigen Gelegenheitsarbeiter Mario S. aus Steinheim insgesamt mehr als 450 Einzeltaten sexueller Gewalt gegen 33 Kinder zwischen vier und 13 Jahren vorgeworfen. Der dritte Angeklagte, der 49-jährige Feuerwehrmann Heiko V. aus Stade in Niedersachsen, soll in mindestens vier Fällen den sexuellen Missbrauch von Andreas V. via Livechat verfolgt und in zwei Fällen zuvor ausdrücklich zu sexueller Gewalt an Mädchen aufgefordert haben. In seiner Wohnung fanden die Ermittler mehr als 42 000 kinderpornografische Bilder und Videos.

Der Verteidiger von Mario S., Jürgen Bogner, hatte im Vorfeld angekündigt, dass sein Mandant sich voraussichtlich zur Sache einlassen werde. Dieser war im Gerichtssaal der einzige Angeklagte, der sein Gesicht zeigte. Die beiden anderen, Andreas V. und Heiko V. versteckten sich hinter Aktenordnern.

Mario S. galt lange als Mitläufer des vermeintlichen Haupttäters Andreas V., doch die Anklage zeichnet das Muster eines seit mehr als 15 Jahren eigenständig agierenden Sexualstraftäters. An 18 verschiedenen Kindern - acht Mädchen und neun Jungen, darunter auch ein geistig behindertes Kind - soll sich der Angeklagte in 162 Fällen vergangen haben. Die angeklagten Übergriffe reichen bis zur schweren Vergewaltigung.

Mario S. soll außerdem kinderpornografisches Material angefertigt haben und im Besitz von 4806 kinderpornografischen Bild- und Videodateien gewesen sein. Eines seiner Opfer - ein heute 16-Jähriger - steht mittlerweile selbst im Verdacht, Kinder missbraucht zu haben, und sitzt in Untersuchungshaft.

Andreas V., auf dem Campingplatz nur "Addy" genannt, werden knapp 300 Taten an 22 Mädchen zur Last gelegt, verantworten muss er sich vor allem für Vergewaltigungen. Angeklagt sind Taten im Zeitraum von 1998 bis 2018, die meisten seiner mutmaßlichen Opfer waren zum Tatzeitpunkt Grundschülerinnen.

In einem Fall soll er zwei Mädchen gezwungen haben, sexuelle Handlungen aneinander vorzunehmen. Weil auch seine Pflegetochter Maja zu den Opfern gehört, muss sich V. zudem wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verantworten. Laut Anklageschrift war der Dauercamper zudem im Besitz von 879 Bild- und Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt - darunter auch Selbstgefilmtes.

Die Ermittler gehen von einem großen Dunkelfeld aus. Im Prozess sind nur die Taten angeklagt, die die Staatsanwaltschaft für so belastbar hält, dass die drei Angeklagten überführt werden können.

Wie viele Kinder auf dem Campingplatz "Eichwald" in den vergangenen 20 Jahren tatsächlich von Andreas V. und Mario S. missbraucht worden sind, wird sich wohl nie feststellen lassen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für beide Männer anschließende Sicherungsverwahrung. Die Richterin setzte zehn Verhandlungstermine an, ein Urteil könnte bereits Ende August fallen.