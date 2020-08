Szene wie diese sind derzeit unmöglich: Eine Prostituierte wartet auf ihrem Zimmer in einem Bordell auf Kundschaft.

Von Roland Preuß und Henrike Roßbach

Montags und dienstags ist Johanna Ulrichs immer unterwegs, besucht Bordelle, klingelt bei Dominastudios und Privatwohnungen. Sie spricht mit den Prostituierten, bietet Hilfe an. Denn Corona hat auch für diese Frauen vieles verändert. Mitte März wurden Bordelle bundesweit geschlossen, einige Bundesländer haben Prostitution vollends verboten. Ulrichs arbeitet für den Verein Phoenix in Hannover, der Prostituierte in ganz Niedersachsen berät. Die Frauen, sagt die Sozialarbeiterin, öffneten häufig nicht mal mehr die Tür, obwohl man sehe, dass jemand da sei. Wenn sie doch ins Gespräch kommt, breiten Betreiberinnen und Betreiber ihre Existenzängste aus, dass sie wegen Corona nichts mehr verdienen - oder wenn, dann nur illegal. "Einige sind schon pleitegegangen, vor allem kleinere Betriebe", sagt Ulrichs.