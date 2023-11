Detailansicht öffnen (Foto: Roy Rochlin; Getty Images/dpa)

Jared Leto, 51, Schauspieler und Sänger, nimmt für seine Karriere Risiken in Kauf. Wie das Online-Portal Today berichtet, kletterte er am Empire State Building vom 86. bis zum 104. Stock an der Fassade hoch, bis zum Fuß der berühmten Antenne. In einem roten Overall und mit Seilen gesichert, hielt sich Leto an einer Fensterfront fest und streckte seine Zunge heraus. Mit der Aktion will der Musiker für die anstehende Welttournee seiner Band Thirty Seconds to Mars werben. Das Gebäude sei "ein Zeugnis für all die Dinge, die wir schaffen können auf dieser Welt, wenn wir sie uns vornehmen". Außerdem sei es sehr scharf, sagte Leto - und hielt zum Beweis seine blutige linke Hand in die Kamera.

Dolly Parton, 77, Countrysängerin, nimmt sich selbst mit Humor. In der BBC-Sendung "Radio 2 Breakfast Show" sagte sie, dass sie in der Musikbranche oft gehört habe, dass sie wegen ihres Aussehens niemand ernst nehmen würde. "Nun, so möchte ich aussehen, so fühle ich mich, und ich fühle mich wohl, und wenn ich mich gut fühle, egal wie bizarr es euch vorkommen mag - dann werde ich meine beste Arbeit leisten." Zuweilen ist sie in diesem Punkt aber offenbar auch selbstkritisch: "Mein Gott, dachte ich wirklich, dass ich darin gut aussehe? Was habe ich mir nur dabei gedacht?" Manchmal müsse sie dann laut lachen. Auch für das Funktionieren ihrer 57-jährigen Ehe ist Lachen zentral. "Wir sind offen und ehrlich und besitzen beide einen schrägen Sinn für Humor."

Dwayne "The Rock" Johnson, 51, Schauspieler, kandidiert nur im Fernsehen für das US-Präsidentenamt. Während er sich in seiner Sitcom "Young Rock" bei der Wahl 2032 um den Posten bewirbt, kommt im wahren Leben eine Karriere in Washington für den ehemaligen Wrestler nicht infrage, wie er im Podcast "What Now? With Trevor Noah" sagte. "Ende des Jahres 2022 bekam ich Besuch von beiden Parteien, die mich fragten, ob ich kandidieren würde und ob ich kandidieren könnte", erzählte Johnson. Damals hatte eine Umfrage ergeben, dass 46 Prozent der Amerikaner ihn unterstützen würden. "Es war alles sehr surreal", sagte er weiter, "denn das war nie mein Ziel. Mein Ziel war es nie, in der Politik zu sein. Tatsächlich gibt es vieles an der Politik, das ich hasse." Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler erklärt, seine Priorität sei, im Leben seiner fünf und sieben Jahre alten Töchter präsent zu sein.

Reese Witherspoon, 47, Schauspielerin, räumt mit Gerüchten auf, sie habe Dates mit ihrem Kollegen Kevin Costner, 68. "Die Geschichte ist komplett erfunden und nicht wahr", sagte ihr Sprecher laut einem Bericht des People-Magazins. Witherspoon und ihr Ex-Mann Jim Toth hatten im März ihre Trennung bekannt gegeben, nur wenige Wochen später reichte Kostners Ehefrau die Scheidung ein. In sozialen Medien und der Presse wurde daraufhin über eine mögliche Romanze spekuliert - nicht zum ersten Mal: Bereits im April unterstellte man Witherspoon eine Affäre mit dem damals ebenfalls frisch geschiedenen Ex-Footballer Tom Brady.