Diana und die anderen königlichen Gespenster

Der möglicherweise an Porphyrie leidende „Mad King“ George, der dritte Hannoveraner auf dem englischen Thron, erscheint in Windsor ein Stockwerk tiefer als Elizabeth I., direkt unter der Bibliothek. Hier war der aufgrund der psychischen Erkrankung regierungsunfähige König in seinem letzten Lebensjahrzehnt oft eingesperrt. Angeblich kann man von außen sehen, wie George III. sehnsüchtig aus dem Fenster schaut. Der im Jahr 1820 verblichene König wurde aber nicht nur in diesem Zimmer, sondern auch in einem Schlafgemach des Schlosses gesichtet, und zwar – ähnlich wie Diana in „The Crown“ – kurz nach seinem Tod, als er noch aufgebahrt lag. Einer seiner Armeeoffiziere sah während der Parade der Schlosswache den König an seinem Schlafzimmerfenster stehen. Instinktiv gab er den Soldaten den Befehl „Die Augen rechts!“, woraufhin alle den Kopf zum Palast wendeten und die Gestalt des Königs an seinem alten Platz die Parade abnehmen sahen. Angeblich erwiderte George sogar den Salut der Garde.