Ein König, dem seine sinkenden Beliebtheitswerte in den Niederlande völlig egal sind, eine Königin, die als Kettenraucherin die Herzen der Dänen erobert hat, in ihrer eigenen Familie aber für Zwist sorgt und ein Fürst, der zwar als Naturschützer bekannt ist, sich aber am Meer bedient, um seine Untertanen weiterhin in Saus und Braus leben zu lassen.

Wie lange werden sich Europas Monarchien noch halten können?