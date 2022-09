Steven Spielberg, 75, US-Regisseur, gruselt sich vor seinem ganz persönlichen Drehbuch. Die Suche nach der eigenen Familiengeschichte für seinen Film "The Fabelmans" habe sich als "beängstigende Erfahrung" erwiesen, die manchmal "sehr, sehr schwer zu bewältigen" gewesen sei, sagte er während einer Pressekonferenz beim 47. Toronto International Film Festival. Der Film greift weitgehend auf die Kindheit von Spielberg zurück sowie auf die Geschichte seiner Eltern. Er erzählt die Geschichte von Sam "Sammy" Fabelman, einem Jungen, der sich in das Kino verliebt, aber mit familiären Problemen zu kämpfen hat.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)

Roland Kaiser, 70, Schlagersänger, führte sich früher so auf, wie er heißt. "In den 80ern, als ich in kurzer Zeit viele Hits hatte, da war ich schwer kritisierbar und offen gesagt auch ein kleines Arschloch", sagte Roland Kaiser in der NDR Talk Show. "Aber wenn man das merkt und die Kurve kriegt, dann ist es gut. Und das ist mir gelungen, weg von den Claqueuren und zurück zu mir selbst. Damals war ich so selbstverliebt, da hatte ich nur Menschen aus der Schlagerbranche um mich herum." Heute habe er nur wenige Freunde aus der Branche, und mit denen rede er nicht über den Job, sondern über die Kinder oder über Fußball.

Detailansicht öffnen (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Britney Spears, 40, US-Popsängerin, vermisst ihre Söhne. "Seit sie gegangen sind, fühle ich mich , als wäre ein großer Teil von mir gestorben", sagte sie in einem Instagram-Beitrag. "Sie waren meine Freude, sie waren mein Alles." Seit sechs Monaten habe die Sängerin ihre beiden Söhne, die im Teenager-Alter sind, nicht mehr gesehen. Bisher war bekannt, dass Spears ein schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern, ihren Geschwistern und ihrem Ex-Mann Kevin Federline, 44, hat.

Detailansicht öffnen (Foto: Paul Zinken/dpa)

Harald Glööckler, 57, Modeschöpfer, hat Rücken. "Ich hatte noch nie solche Schmerzen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Bei ihm sei ein Bandscheibenvorfall im Nacken festgestellt worden. Zwei Nervenwurzeln seien eingeklemmt. Am Wochenende habe er deswegen eine Notfallambulanz aufgesucht, er habe alle Termine abgesagt. "Ich bin nachts im Kreis gelaufen vor Schmerzen. Ich musste sogar meinen Zwergspaniel Billy King zum Hundesitter geben, weil ich weder mit ihm raus kann, noch überhaupt auch nur klar denken kann."