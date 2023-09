Selena Gomez, 31, Schauspielerin, hätte gerne eine andere Geschichte erzählt. Bei einem Sturz hat sie sich die rechte Hand gebrochen. Sie sei auf dem Weg vom Auto ins Haus über ihr langes Sommerkleid gestolpert, sagte Gomez in der "Ellen K Morning Show". Sie wünschte, sie könnte eine "wirklich coole Geschichte" erzählen, wie es zu dem Sturz gekommen sei, etwa als Lebensretterin. In dem Clip hält sie den Arm mit dem Gipsverband hoch. Das mache wirklich keinen Spaß, so Gomez.

Detailansicht öffnen (Foto: Marcus Brandt/dpa)

Udo Lindenberg, 77, Sänger, will bald wieder wie eine Gazelle hüpfen. Momentan hat er ein kaputtes Knie. Um seine Fans zu beruhigen, meldete sich Lindenberg auf Instagram zu Wort. "Alles easy leude - nur Sportverletzung am Knie", schreibt er. "Ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is mal n Knie el kaputto." Er kriege demnächst ein neues eingebaut. Danach werde die Gazelle wieder über die Bühnen in den Stadien und Arenen sprinten. "Also no Panik - nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg."

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

Beyoncé, 41, Sängerin, ist unter die Politiker gegangen. Anlässlich ihres Konzerts im kalifornischen Santa Clara wurde sie zur Ehrenbürgermeisterin der Stadt ernannt. "Ihr wisst, heute ist ein besonderer Tag, weil ich heute die Bürgermeisterin bin", sagte sie auf der Bühne, wie in einem Tiktok-Video zu sehen ist. "In Anerkennung ihrer künstlerischen Leistung und ihres humanitären Engagements sind wir stolz, Beyoncé einen Schlüssel zu unserer Stadt zusammen mit dem Titel der Ehrenbürgermeisterin zu überreichen", teilte die eigentliche Bürgermeisterin der Stadt mit. Auf Instagram teilte Beyoncé ein Foto, wie sie neben dem Schlüssel posiert.

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/dpa)

Charlize Theron, 48, Schauspielerin, wird von Regen nostalgisch. "Regen, der auf Staub trifft, hatte schon immer etwas an sich - er erzeugt diesen einzigartigen Geruch" und erinnere sie an ihre Kindheit. In Südafrika sei dieser "sehr nostalgische Geruch" bei Regen überall, so Theron: "Das erfüllt einfach meine Seele. Ich denke dann: Das ist mein Zuhause." Theron zog mit 18 Jahren in die USA.

Detailansicht öffnen (Foto: Silas Stein/dpa)

Diane Kruger, 47, Schauspielerin, geht gerne auf die Piste. Sie habe schon viele edle Kleider getragen - doch am selbstbewusstesten fühlt sie sich im Ski-Anzug. "Man fühlt sich so unbesiegbar auf der Piste", erklärte sie bei der Feier einer Modemarke im schwäbischen Bodelshausen.