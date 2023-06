Helene Fischer, 38, Sängerin, hat in Hannover ein Konzert verletzungsbedingt abbrechen müssen. Es gehe ihr aber "den Umständen entsprechend gut", teilte eine Sprecherin des Konzertveranstalters Live Nation mit. Fischer hatte sich am Sonntagabend während einer Akrobatiknummer über der Bühne hängend verletzt und brach daraufhin mit Blut im Gesicht die Show ab. Was für eine Verletzung genau sie sich während der Darbietung ihres Songs "Wunden" zuzog, wurde zunächst nicht bekannt. Fischers Konzerte sind für ihre Akrobatik-Einlagen bekannt. Auf Videos und Bildern, die Fans später im Internet teilten, ist zu sehen, wie sie am Trapez mit einem Mitarbeiter zusammenstößt, dann aber noch eine Zeit lang weiter singt. Später wurde die Sängerin in einem Krankenhaus in Hannover ambulant behandelt. Erst im März soll sie sich laut ihrem Veranstalter eine Rippe gebrochen haben.

Erling Haaland, 22, norwegischer Stürmer des Champions-League-Gewinners Manchester City, soll sich eine Luxus-Wohnung in Oslo gekauft haben. Laut Bild liegt seine "Millionen-Bude" in einem zentralen Stadtteil im achten von insgesamt zehn Stockwerken und misst 154 Quadratmeter. Auch drei Schlafzimmer und eine große Dachterrasse gehören demnach zum Anwesen des Fußballstars. Der Kaufpreis soll umgerechnet drei Millionen Euro betragen.

Robbie Williams, 49, Sänger, hat ein Konzert beim Pinkpop-Festival in den Niederlanden bereits nach drei Songs unterbrochen. Das berichtet die niederländische Tageszeitung Algemeen Dagblad. Demnach hatte seine Band gerade zu dem Song "Monsoon" angesetzt, als Williams sagte: "Nein, stopp, stopp. Ich bin am Arsch." Zur Erklärung schob er dann grinsend nach: "Es ist Long Covid. Nicht mein Alter, ihr Arschlöcher." Ähnliche Sprüche hatte Williams schon in der Vergangenheit - beispielsweise auf seinen Konzerten in Köln und Tel Aviv - gebracht. Kurz darauf machte der Sänger aber weiter mit seiner Show. Allerdings soll er auch während des restlichen Konzerts energielos gewirkt haben. Ob bei Williams tatsächlich Long Covid diagnostiziert wurde, ist nicht bekannt.

Klaus Maria Brandauer, 79, Schauspieler, sieht seinem 80. Geburtstag am 22. Juni wohl gelassen entgegen. "Gedanken über einen runden Geburtstag habe ich mir zwar eigentlich schon immer gemacht. Als ich 20 wurde und 30, da dachte ich etwa, mein Gott, jetzt bin ich 30 - wie schrecklich, trinken wir einen. Daran habe ich mich also gewöhnt", sagte Brandauer der Deutschen Presse-Agentur. Zu seinen Zukunftsplänen erklärte er: "Ich möchte das tun, was ich immer getan habe. Das durchbringen, was ich mir vorgestellt habe - mit den Leuten zusammenzuleben, mit denen ich gerne lebe."