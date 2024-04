Micaela Schäfer , 40, Erotikmodel, ist neuerdings offiziell konservativ. Sie sei im Februar in die CDU eingetreten, sagte sie der Bild -Zeitung : "Ich finde es wichtig zu zeigen, dass man wählen geht. Mich besorgt, dass so viele die AfD wählen. Ich glaube wirklich, dass der Großteil der Deutschen vernünftig ist." Sie wünsche sich vor allem mehr Druck auf Arbeitslose. Mit ihr zusammen ist auch der frühere Dschungelcamp-Teilnehmer Julian F. M. Stoeckel, 37, der offen bisexuell lebt, dem Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf beigetreten. Die beiden Neumitglieder wollen im Wahlkampf helfen und zu Parteisitzungen gehen. Zur Wahl stellen sie sich vorerst nicht. Schäfer sagte: "Ich bleibe Erotikmodel und möchte meinen Job weiter ausüben."

Detailansicht öffnen (Foto: Neil P. Mockford/Getty Images)

Johnny Depp, 60, Schauspieler, ist in Italien unerwünscht. Laut einem Bericht des Corriere della Sera soll sich der US-Amerikaner in ein Schloss in der 3000-Einwohner-Gemeinde Montalto Dora nahe Turin verliebt haben. Das frisch sanierte Castello aus dem 12. Jahrhundert verfügt laut einer Immobilienanzeige über 2525 Quadratmeter Wohnfläche (elf Schlaf- und 13 Badezimmer) und steht für 4,8 Millionen Euro zum Verkauf. Die Begeisterung von Bürgermeister Renzo Galletto über den möglichen prominenten Neubürger hält sich aber in Grenzen. Ein Hollywoodstar würde der Gegend viel Aufmerksamkeit bringen, sagte der Kommunalpolitiker der New York Post, "aber wir sind uns nicht sicher, ob das die richtige wirtschaftliche Synergie für die Gemeinde wäre". Das Schloss gehört zum italienischen Kulturerbe, für weitere Umbauten müsste Depp strenge Auflagen befolgen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Pamela Anderson, 56, Schauspielerin, tritt in die Fußstapfen von Priscilla Presley. Die ehemalige Rettungsschwimmerin aus der Serie "Baywatch" wird in der geplanten Neuauflage von "Die nackte Kanone" mitspielen, wie unter anderem das Fachblatt Hollywood Reporter berichtete. Wie schon länger bekannt ist, übernimmt Liam Neeson, 71, die Nachfolge des 2010 gestorbenen Leslie Nielsen in der Paraderolle des schusseligen Polizisten Frank Drebin. Pamela Anderson soll dessen Angebetete spielen, die in der Original-Filmreihe von Elvis Presleys Ex-Frau verkörpert wurde. Die ersten drei Teile der Kult-Klamaukreihe - "Die nackte Kanone", "Die nackte Kanone 2½" und "Die nackte Kanone 33⅓" - kamen zwischen 1988 und 1994 ins Kino. Die Neuauflage soll im Sommer 2025 zu sehen sein, der Titel ist noch nicht bekannt.

Detailansicht öffnen Tom Selleck Mitte der 1980er-Jahre in der Rolle des Privatdetektivs Thomas Sullivan Magnum. (Foto: CBS via Getty Images)

Tom Selleck, 79, Schauspieler, schöpft aus Blumen Kraft. Wenn er zu Hause auf seiner Ranch nahe Ventura in Kalifornien sei, beginne er seinen Tag mit Zeitunglesen, danach fahre er mit seinem Geländefahrzeug über das Anwesen, um nach seinen Wildblumen zu sehen. "Ich habe sie seit Jahren gepflanzt, und sie blühen in bestimmten Zyklen", sagte der ehemalige "Magnum"-Darsteller dem People-Magazin. "Ich weiß, es klingt dumm, aber ich beobachte sie einfach beim Wachsen." Mit seinem Leben in Gelassenheit sei er mehr als zufrieden.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Cathy Hummels, 36, Moderatorin, wünscht sich eine Tochter und Erbin. In der neuen Folge ihres Podcasts "Hummeln & Fische" sagte die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels, 35, dass sie unbedingt ein Mädchen bekommen wolle, dem sie ihre mehr als 100 Handtaschen vermachen könne. Ihr sechs Jahre alter Sohn Ludwig interessiere sich einzig und allein für Fußball und Schach. "Ich glaub, das würde mir mein Herz brechen, wenn ich weiß, irgendwann sind meine Tage gezählt und dann hab ich niemanden, kein Mädchen, dem ich meine ganzen Sachen vererben kann." Der Vater ihrer künftigen Tochter sei ihr aber noch nicht über den Weg gelaufen.