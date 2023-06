Jennifer Lawrence will ihren Sohn vor Paparazzi schützen, Elliot Page macht trans Menschen Mut, und Katy Perry fastet nur in Gesellschaft.

Jennifer Lawrence, 32, US-Schauspielerin, will sich vor ihrem Sohn nicht über Paparazzi ärgern. "Ich möchte nicht, dass er die Angst und Wut hat, die ich habe", sagte sie im Gespräch mit Cameron Diaz im Interview Magazine. Ihr Motto auch bei ungefragten Aufnahmen: "Einfach akzeptieren, tief durchatmen und gehen." Während ihrer Schwangerschaft habe sie sich gefragt: "Wie zur Hölle soll ich bei diesen Typen nicht ausrasten, wenn sie mein Baby fotografieren?" Dann habe sie aber gemerkt, wie sich ihr Verhalten auch auf ihren Sohn auswirke. "Wenn er spürt, dass ich ängstlich bin, bevor ich das Haus verlasse, oder dass ich wütend bin, wenn wir draußen sind, wird sich das auf ihn auswirken." Die Geburt von Lawrences Sohn Cy war Anfang 2022 bekannt geworden.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Elliot Page, 36, kanadischer Schauspieler, ermutigt andere trans Menschen nicht aufzugeben. In einem Interview mit der BBC fragte ihn ein 24-Jähriger Zuschauer per Videobotschaft, was er trans Menschen rate, die eine schwere Zeit durchmachen. "Meine Botschaft ist, einfach nur durchzuhalten und sich selbst mit aller Kraft zu lieben und zu wissen, dass mit dir absolut nichts falsch ist", antwortete Page sichtlich bewegt. "Sucht euch Unterstützung dort, wo ihr sie finden könnt. Persönlich oder online. Sucht nach Erzählungen, die Trost bieten als eine Erinnerung daran, dass ihr nicht allein seid." Elliot Page outete sich 2020 als trans.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Jackson/Getty Images)

Katy Perry, 38, US-Sängerin, will nicht alleine fasten. Es sei schwer, etwa eine Entgiftungskur zu machen, wenn der eigene Partner es nicht auch tue, sagte sie dem Magazin People. "Wenn man es zusammen macht, ist es viel einfacher." Aktuell habe sie mit ihrem Verlobten Orlando Bloom, 46, beschlossen, auf Alkohol zu verzichten. "Wir haben das gemacht, weil er gerade in London einen Film dreht, auf den er sich voll und ganz konzentrieren muss, und ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um ihn zu unterstützen", sagte die Sängerin.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Khloé Kardashian, 38, US-Model, hat Spaß an ihrer eigenen Schlagfertigkeit. "Es ist so einfach, Leuten Unbehagen zu bereiten", sagt sie in der neuen Folge ihrer Sendung "The Kardashians". Dem Schauspieler Michele Morrone antwortet sie auf dessen Lob zu ihrer Figur nach der Geburt ihres Kindes: "Oh, ich habe das Kind nicht zur Welt gebracht, das war eine Leihmutter." Und auf die Frage, wie es ihrem Vater gehe, sagt sie gerne: "Welcher? Der eine ist tot und der andere hat sich in ein Mädchen verwandelt." Ihr leiblicher Vater ist der 2003 verstorbene Robert Kardashian. Caitlyn Jenner der Vater ihrer Geschwister outete sich 2015 als trans.

Detailansicht öffnen (Foto: Joel C Ryan/Invision/AP)

Adele, 35, britische Sängerin, hat eine Gedächtnislücke. "Ich habe die Scheißlyrics vergessen", sagte sie und stoppte ihr Lied "I Drink Wine", wie in einem Fan-Video auf Twitter zu sehen ist. "Das hat mich gestern schon 50 Dollar gekostet", sagte sie lachend und bat einen textsicheren Fan in der ersten Reihe, ihr gegen 50 Dollar die nächsten Zeilen vorzusagen. Als sie wieder ansetzen wollte, versagte die Technik. Adele suchte nach einem Witz, um sich über die Pannen zu retten: "Welchen könnte ich erzählen? Nein, der geht nicht. Der ist zu dreckig. Den habe ich schon einmal erzählt, und ich glaube, der hat mich in Schwierigkeiten gebracht." Als die Technik bereit war, setzte Adele neu an. Diesmal ohne Fehler.