"Ich mache, was ich will"

Halle Berry, 56, US-Schauspielerin, genießt das Leben. In den sozialen Medien postete sie ein Foto von sich, auf dem sie nackt auf einem Balkon Wein trinkt. "Ich mache, was ich will", schrieb sie zu dem Bild.

Einen Twitter-User provozierte das. "Stell dir vor, du bist in deinen 50ern und postest immer noch Nacktfotos, um in deiner Menopause Aufmerksamkeit zu bekommen, wo du eigentlich mit deinen Enkeln chillen solltest. Altern mit Würde ist nicht länger angesagt", schrieb er. Berry retweetete den Kommentar und erwiderte: "Wusstet ihr, dass sich das Herz einer Garnele in ihrem Kopf befindet?" Schauspielerin Audra McDonald jubelte: "Damit hast du das Internet heute gewonnen." Der User löschte seinen diskriminierenden Kommentar.

Detailansicht öffnen (Foto: Maurizio Gambarini/dpa)

Freddy Quinn, 91, Schlagersänger, traut sich. "Ja, wir werden heiraten", sagte er der Bild. Seine künftige Ehefrau Rosi, 64, sagte, beide hätten schon seit vielen Jahren über eine mögliche Ehe gesprochen. "Und vor einigen Wochen hat er plötzlich gesagt: Wir machen das jetzt! Lass uns heiraten!" Danach sei alles ganz schnell gegangen. Nun hätten beide noch viel zu planen, sagte sie. "Es muss so viel Papierkram erledigt werden." Der Musiker und seine Partnerin sind schon mehrere Jahrzehnte befreundet und seit einigen Jahren ein Paar.

Detailansicht öffnen (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Alexander Graf Lambsdorff, 56, Politiker, ist verwirrt. "Wer ist das? Warum ist das in meiner Timeline? Was ist daran spannend?", schrieb er unter ein Bild auf Twitter. Darauf zu sehen ist eine stark geschminkte Frau im Bademantel, die ein Kleinkind im Arm hält. Dazu hatte eine Nutzerin geschrieben: "Ok. Wer von euch sieht es auch?" Des Rätsels Lösung - die Uhr im Hintergrund wurde falsch herum aufgehängt. Seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, kritisieren viele Menschen, dass sie seltsame Tweets angezeigt bekommen.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Emil Janssen/imago)

Olivia Jones, 53, Dragqueen, glaubt an einen Erfolg des deutschen Songs beim Eurovision Song Contest. Jones rechnet den deutschen Teilnehmern, der Hamburger Rockband Lord of the Lost, gute Chancen aus, "weil es irgendwie ein zeitgemäßer Auftritt ist, es ist abgefahren, aber es ist substanzielle, echte Musik und nicht irgendwie so was Kreiertes", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Band vertritt Deutschland beim ESC-Finale in Liverpool mit dem Song "Blood & Glitter". In den vergangenen Jahren landete Deutschland beim ESC stets auf den hintersten Plätzen.

Detailansicht öffnen (Foto: Thomas Banneyer/dpa)

Corinna Harfouch, 68, Schauspielerin, findet die Rolle als "Tatort"-Kommissarin bequem. "Ich muss auch nicht mehr so viel verreisen, was mir zunehmend Probleme bereitet, weil ich immer mehr unter Heimweh leide", sagte sie dem Tagesspiegel. "Ich habe eine reizende Familie mit vielen Enkelkindern und noch ein anderes Leben." Außerdem ermöglichte ihr die Rolle in dem Berliner "Tatort", öfter auf der Bühne zu stehen. "Mit dem Engagement für zwei 'Tatorte' pro Jahr kann ich mich mehr dem Theater widmen."