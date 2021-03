Tusse, 19, Schwede, vertritt sein Land beim Eurovision Song Contest (ESC) vom 18. bis 22. Mai in Rotterdam. Der Gewinner einer schwedischen Castingshow, der eigentlich Tousin Chiza heißt, setzte sich beim wochenlangen, mit Abstand aufwendigsten aller Vorentscheide mit dem Song "Voices" in Stockholm durch. "Ich bin überwältigt", sagte Tusse, der als Achtjähriger nach drei Jahren auf der Flucht vor dem Krieg in Kongo-Kinshasa nach Schweden kam. Das Lied sei die Aufforderung, man selbst zu sein, und appelliere an Freiheit, Akzeptanz und Mitmenschlichkeit. Schweden hat den Musikwettbewerb bereits sechs Mal gewonnen.

(Foto: Tobias Hase/dpa)

Barbara Wussow, 59, österreichische Schauspielerin, war bei den Dreharbeiten für die Oster-Folge der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" ganz ohne Passagiere auf dem Kreuzfahrtdampfer unterwegs. "Es war einsam, es war Dienst nach Vorschrift", sagte Wussow der Deutschen Presseagentur. Dass auf der Fahrt zu den Malediven im vergangenen November keine Fahrgäste dabei waren, lag an den Corona-Beschränkungen. Auch dieses Jahr durchkreuzt die Pandemie die Pläne. Statt auf große Fahrt zu gehen, liegt die MS Amadea derzeit in Bremerhaven vor Anker. Für die diesjährige Weihnachtsfolge werden die Szenen dort gedreht.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Emilia Schüle, 28, deutsche Schauspielerin ("Ku'damm 56"), wird bei Filmen aus Zeiten ohne Handys und Internet wehmütig. "Ich genieße es sehr, Filme zu gucken, die gerätefrei sind", sagte Schüle der Deutschen Presseagentur. "Ich erlebe das Netz als einen Ort, an dem die Menschlichkeit verwahrlost, die Corona-Pandemie bringt Probleme wie Cybermobbing, Fake News, Hate Speech noch auf ein neues Level." In einem Verein engagiert sich Schüle für "mehr digitale Empathie".

(Foto: Oliver Berg/dpa)

Wolfgang Niedecken, 69, BAP-Sänger, hat auf seinen Autos stets einen Aufkleber der Rolling Stones und einen des 1. FC Köln. Das sei "von der ersten Kasten-Ente bis jetzt" so gewesen, sagte der Kölschrocker Hit Radio FFH. Niedecken wird am 30. März 70 Jahre alt. Es habe zwar schon Pläne für den runden Geburtstag gegeben, sagte der Musiker. Das werde wegen der Pandemie aber nicht klappen. "Wir machen einfach 70a und verlegen alles ins nächste Jahr."