Cristiano Ronaldo besitzt auch Makel, und Opa Ochsenknecht will lieber nicht auf zu viele Makel hinweisen. Ellie Goulding verändert die Weltbevölkerung.

Cristiano Ronaldo, 36, mehrfacher Weltfußballer aus Portugal, besitzt einen Makel. "Er ist ein Super-Papa und der beste Ehemann, aber kochen kann er zum Beispiel nicht", sagte seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez, 27, dem italienischen Magazin Grand Hotel. Ob Küchenarbeit oder Glühbirnentausch - Rodriguez erklärt: "Ich übernehme alles, was im Haus anfällt."

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Horst Lichter, 59, Koch und Moderator, weist auf einen Makel hin. "Der größte weltpolitische Fehler war, dass man anonym ins Netz schreiben kann", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er sei "total für die freie Meinungsäußerung". Jeder müsse sagen können, was er denke. "Aber ich kann nicht jemanden beschimpfen oder bedrohen - und dabei darauf pochen, anonym bleiben zu wollen."

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Uwe Ochsenknecht, 65, Opa, will nicht auf zu viele Makel hinweisen. "Man muss die Jugend ihr Leben leben lassen", sagte der Schauspieler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es nervt doch, wenn man sich zu viel einmischt. Das kennen wir auch noch von unseren Eltern und Großeltern." Seine Tochter Cheyenne brachte Ende März eine Tochter zur Welt. "Grundsätzlich bin ich natürlich immer für alle da", ergänzte Ochsenknecht.

Detailansicht öffnen (Foto: Leo G. Linder/dpa)

Enno Janßen, 60, ostfriesischer Inselvogt, lebt auf. "Memmert ist eine Oase für mich", sagte Janßen der dpa. Beispielsweise erinnere gerade in der Corona-Zeit auf der Insel zwischen Juist und Borkum kaum etwas an die Pandemie. Stattdessen bestimme grundsätzlich die Natur das Leben auf Memmert. "Man kann hier die Freiheit genießen. Wobei mir von Anfang an klar war, Freiheit bedeutet nicht Freizeit", sagte der Inselvogt, der seit 18 Jahren allein über das kleine Eiland ohne Straßen und Internetanschluss wacht.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Jackson)

Ellie Goulding, 34, britische Sängerin, und ihr Ehemann, Caspar Jopling, 29, Kunsthändler, haben die Weltbevölkerung verändert. Jopling postete in seiner Instagram-Story einen Screenshot der aktuellen Bevölkerungszahl der Welt und strich die letzte Ziffer durch, um sie durch die nächsthöhere zu ersetzen. Sein folgendes Bild zeigte einen Blumenstrauß und die Worte: "Mutter und Baby glücklich und gesund. Sehr dankbar."