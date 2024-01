Karl Lauterbach , 60, Bundesgesundheitsminister, hat wieder eine Partnerin. Der SPD-Politiker bestätigte der Bild am Sonntag , in einer Beziehung mit der Journalistin Elisabeth Niejahr zu sein. Sie ist Geschäftsführerin für den Bereich "Demokratie stärken" an der Hertie School in Berlin. "Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt", sagte der 60-Jährige. Der Minister hat fünf Kinder von zwei Frauen.

Detailansicht öffnen Jodie Foster (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Jodie Foster, 61, US-Schauspielerin, hat ihren ersten Sohn jahrelang glauben lassen, sie wäre eine Bauarbeiterin und keine Schauspielerin. Das sagte Foster in der US-Talkshow "The View". Sie wollte einfach nicht, dass ihre Söhne sie als Schauspielerin kennen. "Ich wollte, dass sie mich als ihre Mutter und die Person kennen, die zur Arbeit geht und so." Jodie Foster hat zwei Söhne, die 1998 und 2001 zur Welt kamen.

Detailansicht öffnen John Cleese (Foto: Jörg Carstensen/dpa)

John Cleese, 84, britischer Komiker, glaubt an ein Leben nach dem Tod und will dann eine Katze sein. Das sagte Cleese der Augsburger Allgemeinen in einem Interview. "Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Nahtoderfahrungen und habe dazu auch akademische Konferenzen besucht. So bin ich zu dem Schluss gekommen, dass einiges dafür spricht, selbst wenn die Beweise nicht eindeutig sind." Auf die Frage nach einer möglichen Wiedergeburt antwortete Cleese: "Es wäre nett, wenn ich eine Katze in meinem eigenen Haushalt werden könnte. Denen geht es ziemlich gut."

Detailansicht öffnen Max Schmidt (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Max Schmidt, 56, Schauspieler und Moderator, hängt sehr an seinen Koteletten. "Ich habe sie im Skilager in der Schule einmal abrasiert, weil ich einer jungen Dame gefallen wollte", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Am nächsten Morgen sei er einem Riesengelächter ausgesetzt gewesen. Seitdem war klar: "Das mache ich nie wieder!" Nur einmal noch habe er sich wegen einer Rolle von den Koteletten trennen müssen. "Ich habe damals zwar festgestellt, ich kann ohne Koteletten auch atmen, aber sie waren trotzdem sofort wieder da."