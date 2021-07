Hilary Duff veröffentlicht Fotos von ihrer Hausgeburt, Britney Spears erringt einen Erfolg im Vormundschaftsstreit, und Sebastian Kurz gerät in New York in Verlegenheit.

Detailansicht öffnen (Foto: Matt Sayles/dpa)

Hilary Duff, 33, US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, hat Bilder von der Hausgeburt ihres dritten Kindes Mae James Blair veröffentlicht. Sie fühle sich nun bereit, die Aufnahmen mit der Öffentlichkeit zu teilen, schrieb Duff auf Instagram. "Das ist harte Arbeit", schrieb sie zu den Bildern, ebenso anstrengend sei es, "diese kleinen Wesen zu aufrechten, zuversichtlichen und freundlichen Erdenbürgern" zu erziehen. "Ein Hoch auf euch, allmächtige Mütter", schrieb Duff weiter: "Jeden Tag versetzt ihr Berge." Bei der Hausgeburt im Februar war neben Duffs Mutter, Sohn Luca und ihrem Ehemann auch eine professionelle Fotografin anwesend.

Detailansicht öffnen (Foto: Mary Altaffer/dpa)

Sebastian Kurz, 34, österreichischer Bundeskanzler, ist wegen der Bundeshymne seines Landes in Verlegenheit geraten. Im New Yorker Generalkonsulat verlieh Kurz einer Holocaust-Überlebenden und fünf Nachfahren von Opfern des Nazi-Regimes die österreichische Staatsbürgerschaft. Dabei passierte eine Panne: Das Abspielen der Bundeshymne "Land der Berge" vom Handy funktionierte zunächst nicht. Kurz schlug vor, dass die Anwesenden singen, wollte allerdings selbst nicht mit einstimmen. Als der erste Takt erklang, wirkte Kurz so, als ob er nicht textsicher wäre: Er lächelte, neigte den Kopf vor, warf den Kopf zurück, wie ein Internet-Video zeigt. Dann die Rettung: Gerade noch rechtzeitig sei doch noch die Musik "aus der Konserve" gekommen, wie der Wiener Kurier schreibt.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/dpa)

Britney Spears, 39, US-Popsängerin, hat im Streit um ihre seit 2008 bestehende Vormundschaft einen Erfolg errungen. Ein Gericht in Los Angeles kam am Mittwoch dem Wunsch der Sängerin nach, ihren eigenen Anwalt zu wählen. Ihr langjähriger Anwalt Sam Ingham, der Spears bisher in dem Vormundschaftsstreit vertrat, hatte kürzlich beantragt, von dem Amt entbunden zu werden. Die Sängerin wird nun laut US-Medienberichten vom Promi-Anwalt Mathew Rosengart vertreten, der mit Klienten wie Sean Penn und Steven Spielberg zusammengearbeitet hat. Vor drei Wochen hatte Spears in einer emotionalen Anhörung ein Ende der von ihrem Vater ausgeübten Vormundschaft gefordert. Sie fühle sich von ihrer Familie und von Managern ausgenutzt. Sie werde von allen kontrolliert und könne nicht selbst über ihr Leben bestimmen. Er werde sich nun "schnell und aggressiv" dafür einsetzen, ihren Vater Jamie als Vormund abzusetzen, sagte Rosengart nach der Anhörung vor der Presse.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Nicolas Cage, 57, Oscar-Preisträger aus den USA, hat sein Beziehungsglück Beuteltierchen zu verdanken. Als er seine heutige Frau Riko Shibata in Japan kennengelernt habe, sei er hingerissen gewesen von ihrem Aussehen und von den gemeinsamen Interessen, sagte Cage dem Portal ET online. "Sie mag ebenfalls Tiere. Daher habe ich sie gefragt: ,Hast du Haustiere?' Und sie sagte: ,Ja, ich habe Flughörnchen, zwei Kurzkopfgleitbeutler.' Ich dachte: ,Das ist es. Das könnte funktionieren.'" Das Paar hat im Februar in Las Vegas geheiratet. Für Cage ist es die fünfte Ehe. Kurzkopfgleitbeutler, auch Sugar Glider genannt, sind in Australien und Neuguinea verbreitet, leben in Gruppen und sind nachtaktiv. Tierschützer kritisieren die private Haltung der Wildtiere.