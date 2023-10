Sofia Palazuelo , 31, und Fernando Fitz-James Stuart , 33, Herzogin und Herzog von Huéscar, müssen eine Abkürzung nehmen. Laut einem Bericht der Zeitung El País widerspricht der Name der am 10. Januar geborenen und am 7. Oktober getauften zweiten Tochter des spanischen Adelspaares den behördlichen Vorschriften. "Es dürfen nicht mehr als ein zusammengesetzter Name und nicht mehr als zwei einfache Namen eingetragen werden", heißt es im zweiten Artikel des Gesetzes über Vor- und Nachnamen und deren Reihenfolge. Der ursprüngliche Name des Kindes umfasste 133 Zeichen und lautete: Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos.

Detailansicht öffnen (Foto: Henrik Lüders/NDR/dpa)

Jessy Wellmer, 43, neue "Tagesthemen"-Moderatorin, hat noch kein Ende gefunden. ",Bleiben Sie zuversichtlich' ist ja leider schon vergeben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Anspielung auf die traditionellen Schlussworte von Ingo Zamperoni, mit dem sie sich künftig bei der ARD-Nachrichtensendung abwechselt. Ihr sei zusammen mit Kollegen aufgefallen, "dass überwiegend Männer zu solch einem Abschlussritual neigen". Sie fände es gut, wenn sie die Freiheit behalte, den Satz zum Ende der Sendung vom jeweiligen Tag und den Ereignissen abhängig zu machen. "Aber wenn mir irgendwann so ein Zamperoni- oder Wickert-Schlusssatz ein- oder zufällt, dann bringe ich den vielleicht auch." Ulrich Wickert hatte den Zuschauerinnen und Zuschauern stets eine "geruhsame Nacht" gewünscht. Wellmer ist am kommenden Montag zum ersten Mal in den "Tagesthemen" zu sehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Christopher Katsarov/dpa)

Shawn Levy, 55, Regisseur und Produzent, klärt über das männliche Sozialverhalten auf. "Männer neigen nicht dazu, viele Freundschaften zu schließen", sagte er dem People-Magazin. Er habe seit dem College eigentlich keine engen Freunde mehr gefunden - mit Ausnahme der beiden Schauspieler Hugh Jackman, 55, und Ryan Reynolds, 47. "Hugh and Ryan sind zufällig die beiden Typen, mit denen ich über das echte Leben reden kann. Wir kommen als Ehemänner, Kerle und Väter zusammen." Auch beruflich ist das Dreigespann verbandelt, zurzeit arbeiten sie am Film "Deadpool 3".

Detailansicht öffnen (Foto: Imagespace/dpa)

Paris Hilton, 42, Realitydarstellerin, hätte sich an ihrer Hochzeit 44-mal umziehen können. "Ich habe bei meiner Hochzeit tatsächlich sechs Kleider getragen. Das lag daran, dass ich 45 hatte", sagte die Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton der britischen Vogue. Ihr Stylist habe Anrufe von Designern aus der ganzen Welt erhalten, die alle aufgeregt gewesen seien und gehofft hätten, Teil von Hiltons luxuriöser Hochzeit mit Carter Reum am 11. November 2021 zu werden. Sie alle hätten "diese unglaublichen maßgeschneiderten Kleider". Sie habe dann einfach versucht, "so viele wie möglich zu tragen".

Detailansicht öffnen (Foto: Collin Xavier/Imago/Abaca/Imagepress)

Meg Ryan, 61, Schauspielerin, arbeitet an ihrer inneren Balance. Es sei schön, die Schauspielerei "als Job zu betrachten und nicht als Lebensstil", sagte die US-Amerikanerin dem People-Magazin als Erklärung für ihre acht Jahre währende Leinwand-Abstinenz. "Ich habe eine riesige Pause eingelegt, weil ich das Gefühl hatte, so viele andere Teile meiner Erfahrung als Mensch weiterentwickeln zu wollen." Zum Beispiel die Rolle als Mutter ihrer beiden erwachsenen Kinder Jack, 31 (aus der Ehe mit Dennis Quaid), und Daisy, 18, die sie 2006 adoptiert hatte. Anfang November kommt Ryans neuer Film "What Happens Later" in die Kinos, ihrem Lieblingsgenre bleibt sie treu: Es handelt sich um eine romantische Komödie.