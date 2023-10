Scarlett Johansson , 38, Schauspielerin, freut sich über ihre ungeschminkte Kollegin. Schauspielerin Pamela Anderson , 56, war weitgehend ohne Make-up bei der Pariser Fashion Week aufgetreten. "Das ist eine starke Botschaft für Frauen", sagte Johansson dem Onlinemagazin Popsugar . Zu sehen, wie andere Frauen Schönheitsideale ablehnten, sei sehr kraftvoll. Und es sei definitiv etwas Neues, eine berühmte Frau zu sehen, die derart in der Öffentlichkeit stehe und ungeschminkt auf eine Modeschau gehe, betonte Johansson: "Das ist einfach sehr anders als das, was wir gewohnt sind." Andersons ungeschminkter Look war zuvor mehrfach positiv kommentiert worden.

Hape Kerkeling, 58, TV-Moderator, geht in Altersteilzeit. "Viele in meinem Alter sagen: Jetzt noch mal ordentlich absahnen! Jetzt noch mal alles geben! Ich sage: Nö. Es reicht", sagte er dem Stern. Dass er noch einmal in einer Hape-Kerkeling-Show im Fernsehen auftritt, schließt er aus. Er kenne kein gutes Beispiel von jemandem, der im Fernsehen gut gealtert ist, sagte Kerkeling. Für die Zukunft sehe er sich selbst als älteren Herren im Schaukelstuhl: "Aber für Sudoku-Rätsel bin ich zu doof. Stattdessen habe ich ein Glas Wein in der Hand."

Julia Fox, 33, Schauspielerin, war auf der Domina-Schauspielschule. In der US-Talkshow "The View" berichtete sie davon, wie sie als 18-Jährige das Schauspielern gelernt habe - als Domina in einem Sado-Maso-Club in Manhattan. "Vieles daran ist Rollenspiel, Kostümspiel." Jeder der etwa fünf Kunden am Tag habe etwas anderes gewollt - vom bösen Schulmädchen bis zur Nonne. "Ich hatte all die Kostüme vorrätig", so Fox. "Und so habe ich damals das Spielen gelernt." Sie habe es geliebt, Latex-Outfits zu tragen und sich komplett in eine Domina zu verwandeln. Die Arbeit sei für sie damals lukrativ gewesen: "Zu dieser Zeit waren 85 Dollar in der Stunde enorm für mich."

Sophia Thomalla, 34, Schauspielerin und Model, will nach zwölf Jahren aus der CDU austreten. In einer Instagram-Story schreibt sie: "Den immer größer werdenden Realitätsverlust mancher Politiker möchte ich nicht weiter mittragen." Als Grund gibt sie den Auftritt der Irin Shelby Lynn bei einer Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an. Lynn hatte in den sozialen Medien von ihren Erfahrungen bei einem Konzert in Vilnius berichtet und damit Recherchen rund um die Band Rammstein ausgelöst. Ihr "eine Bühne zu geben im deutschen Bundestag", spiegele "die realitätsferne Politik" wider, die "so viele Bürger seit Monaten zurecht kritisieren". Thomalla war lange mit Rammstein-Frontsänger Till Lindemann zusammen.

Jada Pinkett Smith, 52, Schauspielerin, und Will Smith, 55, Schauspieler, sind seit Jahren getrennt. In einem Fernsehinterview sagte Pinkett Smith dem Sender NBC, dass die Eheleute bereits seit 2016 "völlig getrennte Leben" führen würden, obwohl die beiden weiterhin gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten. Sie seien nicht offiziell geschieden und planten auch keine Scheidung, aber ihre Liebesbeziehung sei vorbei, sagte die Schauspielerin. Öffentlich hätten sie dies verschwiegen, weil sie sich selbst erst noch Klarheit über ihre Partnerschaft verschaffen mussten. Nach vielen Versuchen, die Ehe zu retten, seien sie einfach erschöpft gewesen. Das seit 1997 verheiratete Paar hat zwei erwachsene Kinder, zudem hat Smith noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung. 2020 sprachen sie öffentlich über eine Affäre der Schauspielerin. 2022 gerieten die beiden in die Schlagzeilen, als Will Smith dem Comedian Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasste, nachdem der Witze über Pinkett Smith' Haarausfall gemacht hatte. In ihren nun erscheinenden Memoiren, aus denen das Magazin People vorab zitiert, schreibt Pinkett Smith, sie habe der Spruch vor allem getroffen, weil sie an viele andere Betroffene von Haarausfall dachte: "Ich war frustriert darüber, dass die Mehrheit der Leute nicht zu verstehen scheint, wie verheerend Alopecia sein kann."

Mareile Höppner, 46, Fernsehmoderatorin, warnt vor Stalkern. Wie sie der Bild erzählte, hatte sie selbst jahrelang einen Stalker, zu Beginn der Nachstellungen war sie demnach Ende 20. "Das Stalking ging über Jahre, sogar so weit, dass er mir vermeintlich vergiftetes Essen geschickt hat und ich mit Wachschutz zu meinem Auto laufen musste", sagte sie. Der Mann sei vor dem Sender aufgetaucht, habe Blumen und Briefe geschickt. Sie habe sich damals auch an die Polizei gewandt. Irgendwann sei der Stalker verschwunden - um sich nach zehn Jahren plötzlich wieder zu melden. Inzwischen habe sie Ruhe, sie wolle aber andere Leute warnen und spricht sich für eine Klarnamenpflicht im Internet aus. "Ich möchte Stalkern nicht das Gefühl geben, dass sie Macht über mich haben. Das wäre ein Fehler."