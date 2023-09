Detailansicht öffnen (Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Lena Meyer-Landrut, 32, Sängerin, hat eine neue Ausbildung begonnen. Sie lerne momentan, wie man tätowiert, sagte sie in einem SWR-Podcast. Aktuell sei sie noch bei der Nadelkunde. Mit der richtigen Tätowiermaschine werde sie aber auch noch üben. "Allerdings übt man heute nicht mehr mit Schweinehaut, sondern an synthetischer Haut oder an Obst, zum Beispiel an Bananen. Oder an Leuten, denen das egal ist." Die Musik will sie aber nicht aufgeben. "Ich bin eher so ein Hobbygirl", sagte Meyer-Landrut, die selbst ein großes Tattoo am Arm hat. "Ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich dann tätowieren kann."

Detailansicht öffnen (Foto: Denny Medley/Imago/USA TODAY Network)

Taylor Swift, 33, Sängerin, hat Football geschaut - und damit die Gerüchteküche angeheizt. Die Sängerin trug eine Jacke in den Farben der Kansas City Chiefs und stand neben der Mutter von NFL-Spieler Travis Kelce, 33. In Videos ist zu sehen, wie Swift die Spieler anfeuert. Seit Kelce im Juli sein Interesse an Swift öffentlich gemacht hat, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden. Kelce sagte damals in seinem Podcast, dass er der Sängerin gerne bei ihrem Konzert seine Nummer gegeben hätte. "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss."

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Johann Lafer, 65, Fernsehkoch, feiert seinen 66. Geburtstag mit Pizza. "Aus gesundheitlichen Gründen verzichte ich weitestgehend auf Süßigkeiten, deshalb wird es auch keinen klassischen Geburtstagskuchen geben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Aber als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk habe ich mir einen Pizzaofen geleistet, der in unserem Garten steht. Darin werden wir eine wunderbare Geburtstagspizza backen. Kerzen werden darauf allerdings nicht halten." Die Schnapszahl wird Lafer nicht groß begehen. "Im letzten Jahr habe ich noch groß und mit vielen lieben Menschen gefeiert. In diesem Jahr feiern wir im engsten Familienkreis."

Detailansicht öffnen (Foto: Lapresse/dpa)

Sophia Loren, 89, Schauspielerin, wurde nach einem Sturz an der Hüfte operiert. Sie sei am Sonntag in ihrem Haus in Genf in der Schweiz hingefallen, teilte ihr Management auf Facebook mit. Dabei habe sie sich Frakturen an der Hüfte zugezogen. Die Italienerin müsse nun einen "kurzen Genesungsprozess" durchlaufen, gefolgt von einer Phase der Rehabilitation. Die Schauspielerin hatte erst am Mittwoch ihren 89. Geburtstag gefeiert.