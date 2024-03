Wegen eines offenkundig manipulierten Fotos von sich und ihren Kindern hat Kate, die Frau des britischen Thronfolgers Williams, um Entschuldigung gebeten. "Wie viele Amateurfotografen experimentiere ich gelegentlich mit der Bearbeitung", hieß es in einem Post des Palastes auf der Plattform X, der mit "C" gekennzeichnet war, was für "Catherine" steht. Sie wolle sich "für die Verwirrung" entschuldigen.

Am Sonntag war vom Kensington-Palast anlässlich des britischen Muttertags ein Foto veröffentlicht worden, das die Princess of Wales mit ihren drei Kindern zeigt - das erste offizielle Bild seit ihrer Bauchoperation im Januar. Mehrere internationale Nachrichtenagenturen veröffentlichten es erst, zogen es dann aber wieder wegen Manipulationsverdachts zurück.

Auf dem Bild ist Kate auf einem Gartenstuhl sitzend auf einer Veranda im Kreis ihrer Kinder zu sehen. Kate lächelt, die Kinder wirken regelrecht ausgelassen. Dazu hieß es auf der X-Seite des Palasts: "Danke für die lieben Wünsche und die anhaltende Unterstützung in den vergangenen beiden Monaten. Wünsche allen einen schönen Muttertag." Unterzeichnet war der Text ebenfalls mit einem C für Catherine - ein Zeichen, dass sie den Text selbst verfasst hat. Gemacht habe das Foto Prinz William, heißt es in dem Post.

Es wurde von mehreren internationalen Nachrichtenagenturen weiter verbreitet. Wie die US-Agentur Associated Press (AP) mitteilte, kam sie nach genauer Überprüfung jedoch zu dem Schluss, es scheine von der Quelle "auf eine Weise manipuliert worden zu sein, die nicht den Foto-Standards von AP entspricht". Das Foto zeige "eine Unstimmigkeit" in der Darstellung der linken Hand von Prinzessin Charlotte, so die Begründung für die Zurückziehung durch AP.

In der Tat fehlt in dem Bild knapp oberhalb der linken Hand ein vermutlich wenige Quadratzentimeter großes Stück des roten Ärmels. Stattdessen sind dort dunklere Farben zu sehen, die zu Charlottes Rock und Kates Ärmel passen könnten.

Detailansicht öffnen (Foto: Kensington Palast/PA Media via dpa)

Die Agentur Reuters zog das Bild ebenfalls zurück. Anders entschied sich die britische Nachrichtenagentur PA, von der auch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) das Bild übernommen hatte. Sie zog es nicht zurück, ein Sprecher teilte jedoch mit, man habe den Kensington-Palast dringend um Aufklärung gebeten. Für eine dpa-Anfrage war beim Kensington-Palast bis zum Montagvormittag niemand zu erreichen; eine schriftliche Bitte um Stellungnahme blieb ebenso unbeantwortet.

Wochenlange Spekulationen um Kates Gesundheitszustand

Seit Wochen wird über den Gesundheitszustand der Princess of Wales spekuliert. Zuletzt war sie am 25. Dezember in der Öffentlichkeit gesehen worden. Anfang Januar unterzog sich die Fürstin einer nicht näher spezifizierten Bauch-Operation. In einer Pressemitteilung gab Kensington Palace Mitte Januar bekannt, dass Kate voraussichtlich bis Ostern keine öffentlichen Termine wahrnehmen werde.

Die Mitteilung konnte allerdings nicht verhindern, dass vor allem in sozialen Medien über Kates Gesundheitszustand und Aufenthaltsort spekuliert wurde. Unter dem Hashtag #whereiskate werden die wildesten Theorien diskutiert. Angefeuert wurden die Spekulationen durch eine kurzfristige Absage eines öffentlichen Termins von Kates Mann, Prinz William, Ende Februar. Als Grund der Absage wurden "persönliche Gründe" genannt. Daraufhin sah sich Kensington Palace veranlasst, eine neuerliche Mitteilung auszusenden, in der daran erinnert wurde, dass der Palast mitteilen werde, sobald es Neuigkeiten zum Gesundheitszustand der Fürstin gebe.

Weiteren Anlass für Spekulationen gab eine Terminankündigung des britischen Verteidigungsministeriums. Dieses hatte am Dienstag vergangener Woche angekündigt, die Princess of Wales werde am 8. Juni die Proben zur Geburtstagsparade des Königs abnehmen. In der Nacht zum Mittwoch wurde der Hinweis auf die Anwesenheit der Fürstin allerdings wieder gelöscht. Britische Medien berichteten, die Armee habe den Termin nicht mit dem Kensington-Palast abgestimmt. Das vom Kensington Palace veröffentlichte Foto von Kate und ihren Kindern war wohl als Befreiungsschlag gedacht und sollte die Spekulationen über ihren Gesundheitszustand beenden.